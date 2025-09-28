استاد حوزه علمیه قم گفت: شهید نصرالله از بارزترین مصادیق صدیقین زمان ما بود؛ او با ایمان کامل، در انتظار وصال الهی زیست و با خون خود مسیر مقاومت را روشن کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - یادواره اولین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت شهید سید حسن نصرالله، رهبر فقید حزب‌الله لبنان،امروز با حضور آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، جمعی از علما، اساتید حوزه، طلاب، هیئات مذهبی، نمایندگان حزب‌الله لبنان و دفتر نشر حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، با اشاره به آیه ۲۳ سوره احزاب، شهید نصرالله را از مصادیق بارز «رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ» دانست و گفت: سید مقاومت تمام عمر خود را در مسیر ولایت و دفاع از اسلام سپری کرد و امروز خون او چراغ راه امت اسلامی است.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با تأکید بر اطاعت محض شهید نصرالله از خداوند متعال، رسول اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، افزود: در عصر غیبت، تبعیت از ولایت فقیه محور حرکت این شهید بزرگوار بود و در تمام ابعاد زندگی، روحیه ولایی و مجاهدانه خود را حفظ کرد.

او با اشاره به آمادگی سه‌دهه‌ای شهید نصرالله برای وصال الهی، تصریح کرد: این شهید والامقام هیچ‌گاه از شهادت هراسی نداشت و با ایمان و یقین کامل، در انتظار تحقق وعده‌های الهی زیست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود، شهید نصرالله را نمونه‌ای کامل از مجاهدی مؤمن و ولایی دانست و گفت: او زندگی خود را وقف دفاع از اسلام، کرامت انسانی و عزت امت اسلامی کرد و مقاومت اسلامی تحت رهبری وی، نقشی سرنوشت‌ساز در مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان آن ایفا نمود.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان خاطرنشان کرد: یاد و نام سیدالشهدای مقاومت نه‌تنها در لبنان، بلکه در سراسر جهان اسلام جاودانه خواهد ماند و نسل‌های آینده باید راه او را الگوی خویش قرار دهند.