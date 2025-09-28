باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاول دوروف، میلیاردر و بنیانگذار برنامه پیامرسان تلگرام ادعا کرد که سرویسهای اطلاعاتی فرانسه از طریق یک واسطه از او خواستهاند تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته مولداوی، برخی کانالهای تلگرامی کاربران این کشور را حذف کند. او گفته در مقابل این درخواست، مقامات فرانسوی وعده داده بودند که در پرونده قضایی دوروف در فرانسه به او کمک کنند.
دولت کنونی مولداوی طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا است؛ هرچند که این کشور فعلا درگیر انتخابات پارلمانی است که میتواند بر تلاشهای دولت برای پیوستن به این اتحادیه تاثیر بگذارد.
دوروف میگوید که سازمان اطلاعات فرانسه از طریق یک واسطه که نامش را فاش نکرد، از او خواسته تا برخی از کانالهای تلگرام را برای دولت مولداوی «سانسور» کند. او افزود: «تعدادی از کانالهایی که آشکارا قوانین ما را نقض میکردند» حذف شدند و واسطه به او گفت که در ازای این کار، سازمان اطلاعات فرانسه «چیزهای خوبی» درباره او به قاضی پروندهاش خواهد گفت».
مالک تلگرام گفت: «این از چندین نظر غیرقابل قبول بود. اگر این آژانس واقعاً به قاضی مراجعه کرده باشد، پس تلاشی برای دخالت در روند قضایی محسوب میشود. اگر هم این کار را نکرده باشد و صرفاً ادعا کرده باشد که این کار را انجام داده، پس از وضعیت حقوقی من در فرانسه برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی در اروپای شرقی سوءاستفاده کرده است. الگویی که ما در رومانی نیز مشاهده کردهایم.»
دوروف در ماه مه نیز گفته بود که رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه از او خواسته است که صداهای محافظهکار رومانیایی را قبل از انتخابات ممنوع کند. سرویس اطلاعات خارجی فرانسه، در آن زمان این موضوع را تکذیب کرد.
مالک تلگرام شهریور سال گذشته در فرودگاه «لو بورژه» پاریس دستگیر شد. در آن زمان فرانسه اعلام کرد که اتهام او «عدم نظارت کافی» بر تلگرام است که سبب شده اعمال غیرقانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان و پولشویی در این پلتفرم انجام شود. دوروف پس از بازداشت، با قرار وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد، اما تا چند ماه بعد همچنان در خاک فرانسه بود.
منبع: رویترز