پاول دوروف فرانسه را به تلاش برای سوءاستفاده از پرونده قضایی‌اش جهت تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی در شرق اروپا متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی  - پاول دوروف، میلیاردر و بنیان‌گذار برنامه پیام‌رسان تلگرام ادعا کرد که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از طریق یک واسطه از او خواسته‌اند تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته مولداوی، برخی کانال‌های تلگرامی کاربران این کشور را حذف کند. او گفته در مقابل این درخواست، مقامات فرانسوی وعده داده بودند که در پرونده قضایی دوروف در فرانسه به او کمک کنند.

دولت کنونی مولداوی طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا است؛ هرچند که این کشور فعلا درگیر انتخابات پارلمانی است که می‌تواند بر تلاش‌های دولت برای پیوستن به این اتحادیه تاثیر بگذارد.

دوروف می‌گوید که سازمان اطلاعات فرانسه از طریق یک واسطه که نامش را فاش نکرد، از او خواسته تا برخی از کانال‌های تلگرام را برای دولت مولداوی «سانسور» کند. او افزود: «تعدادی از کانال‌هایی که آشکارا قوانین ما را نقض می‌کردند» حذف شدند و واسطه به او گفت که در ازای این کار، سازمان اطلاعات فرانسه «چیز‌های خوبی» درباره او به قاضی پرونده‌اش خواهد گفت».

مالک تلگرام گفت: «این از چندین نظر غیرقابل قبول بود. اگر این آژانس واقعاً به قاضی مراجعه کرده باشد، پس تلاشی برای دخالت در روند قضایی محسوب می‌شود. اگر هم این کار را نکرده باشد و صرفاً ادعا کرده باشد که این کار را انجام داده، پس از وضعیت حقوقی من در فرانسه برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی در اروپای شرقی سوءاستفاده کرده است. الگویی که ما در رومانی نیز مشاهده کرده‌ایم.»

دوروف در ماه مه نیز گفته بود که رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه از او خواسته است که صدا‌های محافظه‌کار رومانیایی را قبل از انتخابات ممنوع کند. سرویس اطلاعات خارجی فرانسه، در آن زمان این موضوع را تکذیب کرد.

مالک تلگرام شهریور سال گذشته در فرودگاه «لو بورژه» پاریس دستگیر شد. در آن زمان فرانسه اعلام کرد که اتهام او «عدم نظارت کافی» بر تلگرام است که سبب شده اعمال غیرقانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان و پولشویی در این پلتفرم انجام شود. دوروف پس از بازداشت، با قرار وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد، اما تا چند ماه بعد همچنان در خاک فرانسه بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: پاول دوروف ، تلگرام ، فرانسه
خبرهای مرتبط
دادگاه عالی رومانی درخواست ابطال انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد
پولیتیکو: فرانسه مانع از سفر دوروف به آمریکا شده است
دوروف آماده شهادت در رومانی برای افشای دخالت فرانسه در انتخابات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
مهد آرادی بیان، کجان اونا که ادعای آزادی بیان توی خارج رو دارن؟
۰
۱
پاسخ دادن
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
آخرین اخبار
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
بنیان‌گذار تلگرام: فرانسه می‌خواست از پرونده‌ قضایی من سوءاستفاده کند
دانمارک پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را در آسمان خود ممنوع کرد
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
تصمیم پاکستان برای تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در پاکستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
محکومیت سخنان ترامپ و انتقاد از «دروغین بودن» مواضع آمریکا در غزه توسط حزب رفاه ملی افغانستان
روشه؛ نغمه‌ی جاودانگی نصرالله در قلب مقاومت
شمار شهدای غزه از ۶۶ هزار نفر فراتر رفت
مسکو تهدید زلنسکی مبنی بر هدف قرار دادن کرملین را رد کرد
 ایتالیا: تونی بلر می‌تواند نقشی مهم در غزه پس از آتش‌بس ایفا کند
هذیان‌گویی رژیم جنایتکار اسرائیل درباره بازگشت اسنپ بک
طوفان در فیلیپین جان دستکم ۲۶ نفر را گرفت
کالاس: تحریم‌های ایران بازگشته، اما دیپلماسی ادامه دارد