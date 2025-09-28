سرمربی استقلال از پیشکسوت این باشگاه که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است، عیادت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، با حضور در بیمارستان محل بستری شدن اکبر کارگرجم، از مفاخر باشگاه استقلال، از وی عیادت کرد.

ساپینتو بعد از حال و احوال ابتدایی به کارگرجم، گفت: شنیده‌ام شما یکی از بهترین مدافعان تاریخ ایران و استقلال هستید و زحمات زیادی برای این تیم کشیده‌اید. من زندگی‌ام را برای استقلال گذاشته‌ام و با تمام وجود در حال کار کردن هستم. هدف ما تنها موفقیت و قهرمانی است. مهم نیست از کجا شروع کرده‌ایم، مهم این است که چگونه به خط پایان می‌رسیم. ما یک خانواده هستیم و پیروزی‌های استقلال برای خانواده بزرگ استقلال است.

وی در پایان گفت: امروز آمدم تا از شما انرژی بگیرم و آن را به تیم منتقل کنم. قول می‌دهم برای بازی چهارشنبه بجنگیم و برد را به شما تقدیم کنیم.

کارگرجم هم خطاب به ساپینتو گفت: شما مربی بزرگی هستید. می‌دانم تیم هنوز زمان می‌خواهد تا به هماهنگی کامل برسد، اما مطمئنم موفق می‌شوید. من همیشه استقلال را عاشقانه دوست داشتم و امروز خوشحالم می‌بینم تیم در دستان شماست. آرزو می‌کنم استقلال با شما قهرمان شود.

برچسب ها: اکبر کارگر جم ، ریکاردو ساپینتو ، استقلال
