شهروندخبرنگار ما فیلمی از اجرای سرود ۲۰۰ نفره اجلاسیه شهدای شهرستان ماهدشت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته دفاع مقدس گروه سرود ۲۰۰ نفره اجلاسیه ۱۲۵ شهید والا مقام شهرستان ماهدشت استان البرز سرود زیبایی را به نمایش گذاشتند. گفتنی است این سرود با شعر زیبای محمد روحی؛ تنظیم امیرحسین داوطلب و با ضبط سیدمحمدحسین ترابی ساخته شده است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

