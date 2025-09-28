باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی، رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در جلسه مدیران این باشگاه با اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعد از خصوصی‌سازی باشگاه‌ها، بانک‌ها آمدند و اضافه شدند، اما آیا این بانک‌ها که سهام باشگاه پرسپولیس را خریداری کردند را تشویق کردیم؟ ما در قرارداد نوشتیم که اگر پرسپولیس قهرمان شود ۲۰ درصد در پرداخت یک قسط تخفیف می‌گیرند. بعد از آن گفتیم که اگر ۵۰ درصد به مبلغ اسپانسری‌شان اضافه شود، ۲۰ درصد از یک قسط تخفیف می‌گیرند، اما سازمان خصوصی‌سازی این‌کار‌ها را انجام نداد. آنها حساب بانک ملت و تجارت را بستند و ۱۵۰ میلیارد بابت بدهی مالیاتی گذشته باشگاه پرسپولیس از حساب بانک ملت و تجارت برداشت کردند.

او ادامه داد: باشگاه پرسپولیس کمترین پرونده در فیفا و AFC را دارد و در دوران مدیریت درویش هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده است. بدهی ۱۰ ساله تامین اجتماعی را تسویه کردیم و بعد از آن تیم بانوان را تشویق کردیم، اما شما بگویید به ما چه کمکی از سوی دولت، مجلس و ... شده است؟

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، درباره درآمد‌های پایدار باشگاه گفت: الان ما برای هر بازی که در ورزشگاه شهدای شهر قدس انجام می‌دهیم، در حدود یک میلیارد هزینه می‌کنیم، چرا ۵۰ درصد درآمد بلیت‌فروشی این بازی‌ها به ما نمی‌رسد؟

حدادی در پایان گفت: الان هم حساب باشگاه بسته است و نمی‌توانیم پول بازیکنان و حتی پرسنل باشگاه را بدهیم.