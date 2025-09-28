باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله لک علی‌آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری نشست با مدیرعامل پرسپولیس گفت: درباره مبلغ قرارداد‌ها و پول‌هایی که به ایجنت‌ها داده شده، در جلسه بحث شد و توضیحاتی که ارائه شد قانع‌کننده نبود. آقای درویش گفتند کسانی حاشیه‌سازی می‌کنند که دستشان از منابع مالی کوتاه شده است.

او ادامه داد: پرسیدیم چرا برای فخریان ۱۵ میلیارد تومان دادید؟ پاسخشان این بود که شما مجازی باز هستید!

لک آبادی بیان کرد: باشگاه‌ها سقف بودجه را تا ۳ برابر رد کرده‌اند، اما پاسخگو نیستند. مدیران با پول مردم هزینه می‌کنند و بعد با یک خداحافظی همه را خوشحال می‌کنند.

او درباره وضعیت اوریه گفت: درویش گفت که بازی کردن اوریه با هپاتیت از نظر فیفا بلامانع است.

سخنگوی فراکسیون ورزش اظهار کرد: اگر الان باشگاه‌ها بدهکار نیستند بخاطر کنسرسیوم بانکی و هلدینگ‌هاست. از هیات مدیره پرسپولیس به خاطر نقش نظارتی مجلس دعوت شد. ما به دنبال عملی کردن حق پخش تلویزیونی هستیم.

او درباره کمک‌های مالی هوادار متمول پرسپولیس، گفت: درباره هوادار متمول صحبت نشد.

لک آبادی خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها با بازیکنان داخلی و خارجی، دو سه برابر ارزش‌شان قرارداد بسته‌اند.