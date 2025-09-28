شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوع «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» آغاز به کار کرد. هنرمندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ارسال نمایند.

در متن فراخوان این جشنواره آمده است که تجربه چندصدساله ملت ایران در مواجهه با استعمار، تحقیر، ترور، تحریم، سانسور، جنگ و نفوذ فرهنگی، تنها در قالب یک «نزاع تمدنی» قابل تحلیل است؛ نزاعی که امروز در قامت جنگ رسانه‌ای، تحریف گفتمان مقاومت، تخریب هویت اسلامی و تلاش برای القای ناکارآمدی جریان انقلابی تداوم دارد. به اعتقاد دبیرخانه جشنواره، در برابر چنین تهاجمی، هیچ سنگری مؤثرتر از جبهه هنر، اندیشه و رسانه متعهد نیست.

دعوت از هنرمندان برای روایت نبرد تمدنی و مقاومت مردمی

جشنواره عمار در شانزدهمین دوره خود از فیلم‌سازان، مستندسازان، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای، کنشگران فضای مجازی، گروه‌های مردمی و نوجوانان علاقه‌مند دعوت کرده است تا با تولید آثار متنوع در قالب‌های گوناگون، در این روایت تمدنی نقش‌آفرینی کنند.

آثار ارسالی می‌توانند در قالب‌هایی، چون فیلم داستانی (کوتاه، نیمه‌بلند، سینمایی، تله‌فیلم، سریال)، مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی (ترکیبی، واقعیت‌نما، مستندمسابقه، گزارش خبری)، برنامه‌های اینترنتی، محتوای فضای مجازی (کوتاه، صفحات محتوامحور و انسان‌محور)، تولیدات ویدئویی مبتنی بر هوش مصنوعی و نیز فیلم‌نامه (طرح، سیناپس یا متن کامل) ارائه شوند.

موضوعات و بخش‌های مختلف این دوره

دبیرخانه جشنواره ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای تجاوز رژیم منحوس صهیونی در سراسر جهان، آغاز شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار را در بخش‌های مختلف اعلام می‌کند.

بخش رقابتی

در بخش رقابتی، آثار می‌توانند در قالب‌هایی، چون فیلم داستانی (کوتاه، نیمه‌بلند، سینمایی، تله‌فیلم و سریال)، فیلم مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی (برنامه ترکیبی، برنامه واقعیت‌نما، مستند مسابقه، گزارش خبری)، برنامه اینترنتی، فضای مجازی (تولیدات کوتاه، صفحات مجازی انسان‌محور، صفحات مجازی محتوامحور)، هوش مصنوعی (تولیدات ویدئویی با استفاده از هوش مصنوعی) و فیلم‌نامه (طرح، سیناپس یا فیلم‌نامه کامل داستانی، سریال و پویانمایی، طرح فیلم‌نامه مستند) شرکت کنند.

تمامی آثار همسو با مبانی انقلاب اسلامی با موضوعات روز و مورد نیاز جامعه می‌توانند در بخش رقابتی شرکت کنند. موضوعاتی که در ادامه آورده شده به عنوان اولویت‌های محتوایی شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار پیشنهاد می‌شود:

نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی

در این بخش به موضوعاتی همچون تجاوز رژیم صهیونیستی به حرم جمهوری اسلامی ایران، روایت شخصیت و مجاهدت سرداران شهید، روایت شخصیت و مجاهدت علمی دانشمندان شهید، بازخوانی اقدامات نظام سلطه برای حفظ نظم قدیم، ارتجاع جریان روشنفکری در روز‌های نبرد تمدنی ایران اسلامی علیه غرب وحشی، و بازخوانی خیانت‌های جریان روشنفکری در تسلیم منافع مردم به غرب پرداخته می‌شود.

نهضت جهانی مستضعفین و نظم جدید جهانی

این بخش شامل موضوعاتی نظیر نهضت‌های مردم‌محور در جبهه جهانی مستضعفین در سراسر دنیا (تجمعات و کنش‌های مردمی)، تحولات فلسطین و الهام‌بخشی قدس در امت اسلامی، دستاورد‌ها و چالش‌های پیش روی محور مقاومت، معرفی تاریخی و گفتمانی گروه‌های مقاومت و رهبران‌شان در نقاط مختلف جهان، تاریخ مبارزات ضد استکباری و استقلال‌طلبانه مردم آمریکای لاتین و آفریقا، خون‌شریکی (روایات فعالیت‌های مشترک مهاجران غیر ایرانی با مردم ایران)، افول آمریکا و ایجاد نظام چندقطبی، فرصت‌های ایران برای نقش‌آفرینی در نظم جدید، فعالیت‌های نمادین، تبیینی و یا میدانی مردمی در راستای برهم زدن نظم کنونی و ایجاد نظم عادلانه در جهان، و تلاش جریان غرب‌زده برای حفظ وضع موجود است.

آرمان روح‌الله (روایت مقابله با فتنه‌های داخلی)

موضوعات این بخش شامل نقش بلوای ۱۴۰۱، فتنه ۸۸ و... در برملا شدن اهداف استکبار، ارتباط بین فتنه‌ها و افزایش فشار تحریم‌ها بر مردم ایران، افشاگری طراحی، پشتیبانی مالی و رسانه‌ای و تسلیحاتی دستگاه‌های امنیتی ـ رسانه‌ای غربی، دروغ، سانسور و تحریف در رسانه‌های جهانی و داخلی، جریان‌شناسی حضور اشرافیت سیاسی و اقتصادی در اغتشاشات پس از انقلاب، واکاوی ریشه‌های اجتماعی- فرهنگی و رسانه‌ای فتنه ۸۸ و بلوای ۱۴۰۱، سلبریتی‌زدگی و دیکتاتوری هنری جریان روشنفکری، و شهدای مدافع حرم جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

ملت قهرمان

در این بخش به موضوعاتی نظیر قهرمانان زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه امروز ایران، روایت امید و خودباوری مردم در عبور از محدودیت‌ها برای رسیدن به منافع جمعی، روایت قهرمانی‌ها و تعاون اجتماعی شکل گرفته در امدادرسانی حوادث مبارزه با ویروس کرونا، سیل، زلزله و...