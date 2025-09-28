باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار با سفیر ایران در کابل بر اشتراکات تاریخی دو کشور در مبارزه با دشمنان تأکید و آن را پایهای برای توسعه روابط خواند.
«شیراحمد حقانی» در این ملاقات با «علیرضا بیگدلی» گفت: «ایران و افغانستان تاریخی مشترک از مبارزه در برابر دشمنان دارند و این گذشته، پایهای مستحکم برای گسترش روابط امروز است.»
بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، موضوعات همکاریهای فرهنگی، احترام متقابل و تقویت مناسبات دوجانبه در این دیدار مورد بحث قرار گرفت.
سفیر ایران نیز بر گسترش همکاریهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تأکید و پیشنهاد برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و صنایعدستی بین دو کشور را مطرح کرد.
این دیدار در ادامه رایزنیهای مقامات طالبان و دیپلماتهای ایرانی برای توسعه روابط دوجانبه انجام شده است.