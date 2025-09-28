معاون امنیتی وزارت کشور ایران با تأکید بر بی‌اساس بودن ادعاهای همکاری مهاجران افغانستانی با رژیم صهیونیستی، این اتهامات را بخشی از کمپین روانی دشمن برای ایجاد اختلاف بین دو ملت خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت کشور ایران، ادعاهای همکاری مهاجران افغانستانی با رژیم صهیونیستی در خلال جنگ ۱۲ روزه را بی‌اساس خواند و گفت این اتهامات بخشی از یک کمپین روانی دشمن برای ایجاد اختلاف بین ایران و افغانستان بوده است.

وی که دبیری شورای امنیت ایران را نیز بر عهده دارد، در گفت‌وگویی رسانه‌ای تأکید کرد: «بخش زیادی از خبرهایی که درباره مهاجرین در جریان جنگ پخش شد، اطلاعات واقعی نبود بلکه بخشی از عملیات روانی دشمن بود.»

این مقام امنیتی همچنین از ابراز همبستگی مهاجران افغانستانی با مردم ایران حتی در شرایط اخراج از کشور خبر داد و گفت: «حتی کسانی که در همان روزها طرد مرز می‌شدند گفته‌اند که اگرچه از اخراج ناراحت اند، اما در کنار مردم ایران در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند.»

همکاری کردند یا نکردند باید اخراج بشن به دلایل اقتصادی.
