سفیر روسیه در کابل در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که این گروه امسال برای نخستین بار به عنوان عضو کامل در نشست فرمت مسکو حضور خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان- سفیر روسیه در کابل از حضور طالبان در نشست «فرمت مسکو» به عنوان عضو برای اولین بار خبر داد.

دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در دیدار با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، اعلام کرد که طالبان امسال برای نخستین بار به عنوان عضو کامل در این نشست شرکت خواهند کرد. پیش از این، نمایندگان طالبان به عنوان مهمان ویژه در نشست‌های فرمت مسکو حضور داشتند.

وزیر خارجه طالبان نیز این عضویت را «گامی مهم و اساسی» توصیف و ابراز امیدواری کرد که چارچوب‌های منطقه‌ای نقش مهمی در ایجاد اعتماد و توسعه روابط بین طالبان و منطقه ایفا کنند.

هفتمین نشست فرمت مسکو ماه آینده میلادی با حضور نمایندگان کشورهای منطقه و هیأت طالبان در روسیه برگزار خواهد شد.