باشگاه خبرنگاران جوان- حجم مبادلات تجاری پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و آذربایجان در سال مالی ۲۰۲۵ با رشد ۲۵ درصدی به ۲.۴۱ میلیارد دلار رسید و افغانستان همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور در منطقه باقی ماند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای پاکستان، صادرات این کشور به منطقه در سال مالی جاری به ۱.۷۷ میلیارد دلار و واردات از آن به ۶۴۱ میلیون دلار رسیده است. در این میان، افغانستان با سهم ۱.۳۹ میلیارد دلاری از صادرات پاکستان و ۶۱۲.۵ میلیون دلار واردات، جایگاه خود را به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری پاکستان در منطقه حفظ کرده است.

قزاقستان نیز با جذب ۲۵۰.۸ میلیون دلار صادرات پاکستانی، به یکی از شرکای مهم تجاری این کشور تبدیل شده است. این رشد تجاری در حالی صورت گرفته که پاکستان و افغانستان پیش از این تفاهم‌نامه تعرفه ترجیحی را برای هشت قلم کالا به امضا رسانده بودند.