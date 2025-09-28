جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: دفاع مقدس ریشه هویت ملی ایران بوده و ارتش همیشه پشتوانه مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر محمد رضا فولادی روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ساری، دفاع مقدس را نمادی بی‌بدیل از ایثار، فداکاری و هویت ملی کشور دانست و تأکید کرد: دفاع مقدس باید همواره پاس داشته شده و به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل کارکنان نظام سلامت مازندران در دوران دفاع مقدس گفت: ایثارگری‌ها و فداکاری‌های این عزیزان در آن دوران و همچنین تلاش‌های خالصانه آنها در مقابله با بیماری کرونا، نمونه‌ای زنده از روحیه خودگذشتگی و مقاومت ملت ایران است.

امیر فولادی دفاع مقدس را مملو از مفاهیمی چون اخلاق، دین، معنویت و ایثار خواند و افزود: نگاه به دفاع مقدس به عنوان ریشه هویت ملی، تضمینی برای حفظ و تداوم ارزش‌های انقلابی و اسلامی در نسل‌های آینده است.

وی با استناد به آیات قرآن و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت بزرگداشت شهدا، برگزاری مراسم‌های یادبود هفته دفاع مقدس را فرصتی برای ادای دین به پیشکسوتان و خانواده‌های شهدا دانست و اظهار داشت: این برنامه‌ها مانع از کمرنگ شدن ارزش‌های دفاع مقدس و ناخرسندی دشمنان نظام می‌شود.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به مشارکت گسترده مردمی در دوران دفاع مقدس گفت: بیش از پنج میلیون رزمنده شامل دو میلیون سرباز و ۲ میلیون بسیجی در صحنه‌های دفاع و مقاومت حضور داشتند که این آمار گویای عمق پیوند مردم با نیروهای مسلح است.

مازندران در هشت سال جنگ تحمیلی حدود ۱۴هزارو ۵۰۰ شهید، ۳۳ هزار و ۱۳۷ جانباز و بیش از ۲ هزار و ۳۶۰ آزاده را تقدیم نظام اسلامی کرده است.

از مجموع شهدای این استان، سپاه ۲ هزار و ۱۶۹، بسیج مردمی چهار هزار و ۴۷۷، ارتش ۲ هزار و ۷۳۸، ناجا ۶۲۳، ۳۰ شهیده زن و ۳۶۳ شهید از سایر اقشار جان خود را در راه دفاع از میهن اسلامی تقدیم انقلاب کردند.

منبع ایرنا

برچسب ها: دفاع مقدس ، ارتش
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران:
نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند
بابلسر میزبان مسابقات وزنه برداری ارتش‌های جهان + فیلم
دریادار ایرانی:
حوزه دریانوردی کشور به پنج هزار نیروی جدید نیاز دارد
دفاع مقدس ریشه هویت ملی ایران است
