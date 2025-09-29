مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال بازیکنان این تیم را از فعالیت زیادی در فضای مجازی منع کرد.

کلارنس سیدورف، مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال، در روز‌های اخیر توصیه مهمی به بازیکنان این تیم داشته و از آنها خواسته است که از حضور گسترده در فضای مجازی پرهیز کنند.

سیدورف که مدتی در ایران حضور داشت، خطاب به بازیکنان استقلال تأکید کرده است: به هیچ عنوان استوری یا پست منتشر نکنید، چرا که این موضوع می‌تواند حاشیه‌های غیرضروری برای تیم ایجاد کند. به گفته منابع آگاه، حتی زمانی که منیر الحدادی در هفته گذشته مطلبی را در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود، به توصیه سیدورف آن پست را پاک کرد.

این ستاره سابق فوتبال جهان که به‌عنوان مشاور مدیرعامل استقلال فعالیت می‌کند، معتقد است بازیکنان باید تمرکز خود را صرفاً روی مسائل فنی و اهداف تیمی بگذارند و از ورود به حواشی فضای مجازی خودداری کنند. سیدورف همچنین تاکید کرده که آرامش و تمرکز بازیکنان در طول فصل از هر موضوع دیگری مهم‌تر است و نباید با انتشار مطالب مختلف در شبکه‌های اجتماعی خدشه‌دار شود.

توصیه‌های اخیر سیدورف در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته بار‌ها فعالیت بازیکنان در فضای مجازی به یکی از عوامل ایجاد حاشیه برای استقلال و دیگر تیم‌های لیگ برتر تبدیل شده بود. مدیریت جدید استقلال تلاش دارد با کمک مشاوران بین‌المللی خود این حواشی را به حداقل برساند.