مدیران باشگاه استقلال مطالبات بازیکن سابق خود را پرداخت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال پس از مذاکرات طولانی با کوین یامگا، بازیکن پیشین خود، سرانجام به توافق رسید تا با پرداخت مبلغ ۸۰۰ هزار دلار، پرونده شکایت این بازیکن از آبی‌پوشان مختومه شود.

یامگا که در مقطعی برای استقلال به میدان رفته بود، پس از جدایی از این تیم بابت مطالبات معوقه خود به مراجع بین‌المللی شکایت کرده بود. این پرونده یکی از بدهی‌های سنگین استقلال در ماه‌های اخیر محسوب می‌شد که نگرانی‌هایی را برای مدیران باشگاه و هواداران به همراه داشت.

با توافق صورت‌گرفته، باشگاه استقلال امیدوار است از خطر محرومیت‌های احتمالی و جریمه‌های بیشتر در فیفا رهایی یابد و شرایط آرام‌تری را برای ادامه فصل تجربه کند. حل‌وفصل این پرونده در کنار مدیریت سایر بدهی‌ها می‌تواند مسیر استقلال را برای برنامه‌ریزی‌های آینده هموارتر کند.

