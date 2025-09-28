باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبهای با فاکس نیوز، ضمن تکرار اظهارات پیشین خود، گفت: «ما باید تمام فشارها را برای جلوگیری از احیای برنامه هستهای ایران اعمال کنیم، زیرا این کشور برای انجام این کار تلاش خواهد کرد».
او در ادامه مدعی شد: «ما میدانیم ایران اورانیوم غنیشده را کجا پنهان میکند و این را با آمریکا به اشتراک میگذاریم» و با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تجاوزکارانه و بمباران تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو افزود: «ما از قبل میدانستیم که نمیتوانیم ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده پنهانشده توسط ایران را از بین ببریم».
ادعاهای نتانیاهو در حالی مطرح میشود که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان بیستم شهریور ماه، درباره ذخایر اورانیوم غنیشده ایران گفت که این مواد پس از حملات آمریکا و رژیم اسرائیل همچنان در زیر تاسیسات هستهای بمبارانشده مدفون هستند.
هفته گذشته نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران در نشست مطبوعاتی درباره محل نگهداری اورانیوم غنیشده کشورمان تاکید کرد: «این ذخایر مدفون شده است و دسترسی نسبت به آنها وجود ندارد».
پیش از این نیز، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با روزنامه انگلیسی تایمز ادعا کرده بود که تعداد زیادی از سانتریفیوژهای ایران ممکن است از آسیب در امان مانده باشند و در همین حال، ایران همچنان توان ساخت روتورها، بلوزها و دیگر اجزای سانتریفیوژ را دارد. او در این مصاحبه که دوم مهرماه انجام شد، گفت که بازرسی از تاسیسات هستهای ایران از سر گرفته شده، اما هنوز دسترسی به ذخایر اورانیوم فراهم نشده است.
