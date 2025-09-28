 نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی بی‌اساس، ادعا کرد که محل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز، ضمن تکرار اظهارات پیشین خود، گفت: «ما باید تمام فشار‌ها را برای جلوگیری از احیای برنامه هسته‌ای ایران اعمال کنیم، زیرا این کشور برای انجام این کار تلاش خواهد کرد».

او در ادامه مدعی شد: «ما می‌دانیم ایران اورانیوم غنی‌شده را کجا پنهان می‌کند و این را با آمریکا به اشتراک می‌گذاریم» و با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تجاوزکارانه و بمباران تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو افزود: «ما از قبل می‌دانستیم که نمی‌توانیم ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده پنهان‌شده توسط ایران را از بین ببریم». 

ادعا‌های نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان بیستم شهریور ماه، درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران گفت که این مواد پس از حملات آمریکا و رژیم اسرائیل همچنان در زیر تاسیسات هسته‌ای بمباران‌شده مدفون هستند.

هفته گذشته نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران در نشست مطبوعاتی درباره محل نگهداری اورانیوم غنی‌شده کشورمان تاکید کرد: «این ذخایر مدفون شده است و دسترسی نسبت به آنها وجود ندارد».

پیش از این نیز، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با روزنامه انگلیسی تایمز ادعا کرده بود که تعداد زیادی از سانتریفیوژ‌های ایران ممکن است از آسیب در امان مانده باشند و در همین حال، ایران همچنان توان ساخت روتورها، بلوز‌ها و دیگر اجزای سانتریفیوژ را دارد. او در این مصاحبه که دوم مهرماه انجام شد، گفت که بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران از سر گرفته شده، اما هنوز دسترسی به ذخایر اورانیوم فراهم نشده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، اورانیوم غنی شده ، تاسیسات هسته ای
خبرهای مرتبط
تظاهرات مردم نیویورک همزمان با سخنرانی نتانیاهو
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
اردوغان: نتانیاهو برای صندلی‌های خالی صحبت می‌کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
مرگ دیپلماسی در شورای امنیت سازمان ملل
کالاس: تحریم‌های ایران بازگشته، اما دیپلماسی ادامه دارد
روسیه: تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های ایران نوعی «فریبکاری» است
روشه؛ نغمه‌ی جاودانگی نصرالله در قلب مقاومت
آمار کشته‌های گردهمایی سیاسی برای ویجی در هند به ۳۶ تن رسید
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره لازم الاجرا نبودن اسنپ‌بک
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
اعلام آمادگی مصر برای پایان دادن به جنگ غزه بر اساس طرح آمریکا
سن‌مارینو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
آخرین اخبار
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
بنیان‌گذار تلگرام: فرانسه می‌خواست از پرونده‌ قضایی من سوءاستفاده کند
دانمارک پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را در آسمان خود ممنوع کرد
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
تصمیم پاکستان برای تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در پاکستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
محکومیت سخنان ترامپ و انتقاد از «دروغین بودن» مواضع آمریکا در غزه توسط حزب رفاه ملی افغانستان
روشه؛ نغمه‌ی جاودانگی نصرالله در قلب مقاومت
شمار شهدای غزه از ۶۶ هزار نفر فراتر رفت
مسکو تهدید زلنسکی مبنی بر هدف قرار دادن کرملین را رد کرد
 ایتالیا: تونی بلر می‌تواند نقشی مهم در غزه پس از آتش‌بس ایفا کند
هذیان‌گویی رژیم جنایتکار اسرائیل درباره بازگشت اسنپ بک
طوفان در فیلیپین جان دستکم ۲۶ نفر را گرفت
کالاس: تحریم‌های ایران بازگشته، اما دیپلماسی ادامه دارد
قانونگذار آمریکایی از دولت خواست فلسطین را به رسمیت بشناسد
زلزله ۵.۳ ریشتری ترکیه را تکان داد
ترامپ استقرار «کامل» نیروی نظامی در پورتلند را تصویب کرد
طرح صلح ترامپ برای غزه با تردید‌ها و چالش‌های جدی رو‌به‌رو است
وزیر خارجه کره شمالی عازم چین شد
امارات اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری را محکوم کرد
حماس: هیچ پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس غزه دریافت نکرده‌ایم
سئول: بازگشت تحریم‌های ایران تأثیر محدودی بر منافع کره جنوبی دارد
پایان دومین دوره مسابقات فوتسال جام وحدت + فیلم