مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال برای دیدار با المحرق بحرین در دسترس خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، در دیدار با المحرق بحرین در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ برای دقایقی فرصت حضور در میدان پیدا خواهد کرد.
آشورماتوف از ابتدای فصل به دلیل مصدومیت نتوانسته بود استقلال را همراهی کند و غیبت او در ترکیب این تیم محسوس بود. حالا با بهبود شرایط بدنیاش، کادر فنی تصمیم گرفته از این مدافع ازبکستانی برای دقایقی در مصاف آسیایی استفاده کند تا به تدریج به شرایط مسابقه بازگردد.
بازگشت آشورماتوف میتواند خبر امیدوارکنندهای برای هواداران استقلال باشد؛ چرا که این تیم در خط دفاعی به حضور بازیکنی با تجربه و تواناییهای او نیاز مبرم دارد. استقلالیها امیدوارند با اضافه شدن تدریجی این مدافع، ساختار دفاعی تیم در ادامه رقابتهای داخلی و آسیایی مستحکمتر شود.