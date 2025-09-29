باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سردار مجتبی باستان، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اردو‌های راهیان نور از ۲۰ مهر برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با بیان این که حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز از سراسر کشور عازم اردو راهیان نور می‌شوند؛ افزود: حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز سراسر کشور نیز عازم اردوهای پیشرفت و امید می‌شوند.

مجتبی باستان ادامه داد: تمام دانش آموزان می‌توانند به اردو راهیان نور اعزام شوند اما برخی از دانش آموزان می‌توانند در اردو پیشرفت و امید شرکت کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی تصریح کرد: این سازمان برنامه‌های تکمیلی دیگر همچون اردوهای شمیم نور و بازدیدهای نیم‌روزه از باغ‌موزه‌های دفاع مقدس که تا پایان سال ادامه خواهد داشت برای دانش آموزان برگزار خواهد کرد.

مجتبی باستان گفت: در این اردوها راویان و مربیان آگاه هستند که دانش‌آموزان را با دستاوردهای دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه آشنا می‌کنند. در این اردوها دانش آموزان نیز خود راویان دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه هستند.