رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی از آغاز اعزام دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم به اردوهای راهیان نور از ۲۰ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سردار مجتبی باستان، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اردو‌های راهیان نور از ۲۰ مهر برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم  آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با بیان این که حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز از سراسر کشور عازم اردو راهیان نور می‌شوند؛ افزود: حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز سراسر کشور نیز عازم اردوهای پیشرفت و امید می‌شوند.
مجتبی باستان ادامه داد: تمام دانش آموزان می‌توانند به اردو راهیان نور اعزام شوند اما برخی از دانش آموزان می‌توانند در اردو  پیشرفت و امید شرکت کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی تصریح کرد: این سازمان برنامه‌های تکمیلی دیگر همچون اردوهای شمیم نور و بازدیدهای نیم‌روزه از باغ‌موزه‌های دفاع مقدس که تا پایان سال ادامه خواهد داشت برای دانش آموزان برگزار خواهد کرد.

مجتبی باستان گفت: در این اردوها راویان و مربیان آگاه هستند که دانش‌آموزان را با دستاوردهای دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه آشنا می‌کنند. در این اردوها دانش آموزان نیز خود راویان دفاع مقدس و جنگ  ۱۲ روزه هستند.

برچسب ها: اردو راهیان نور ، راهیان پیشرفت
خبرهای مرتبط
اعزام ۵۰۰ هزار دانش آموز به راهیان نور تا پایان سال
بطحايى مطرح كرد؛
اما و اگرهای بازنشستگی معلمان زن/ تکلیف برگزاری آزمون استخدامی هفته آینده مشخص می‌شود
دانش‌آموزان حداقل دو روز در سال به اردو می‌روند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی‌های جهانی/ خودگردانی و مسئولیت اجتماعی در کانون تحول آموزش عالی
آخرین اخبار
ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی‌های جهانی/ خودگردانی و مسئولیت اجتماعی در کانون تحول آموزش عالی
معرفی ۳ دمنوش انرژی‌زا و موثر برای سلامت قلب و مغز + فیلم
از چه سنی می‌توان خون اهدا کرد؟ + فیلم
آیا ممکن است موی کاشته شده هم ریزش پیدا کند؟ + فیلم
آراتای، یک اپلیکیشن هندی که با واتس‌اپ رقابت می‌کند
راز نقص ترموستات زمین در طول اعصار گذشته کشف شد
۷ دلیل برای نوشیدن یک فنجان شیر زردچوبه قبل از خواب
لزوم حمایت مستمر از تولید داخلی دارو‌ها در شرایط تحریم‌ها
زنجیره تولید مرغ لاین با کمک فناوری بومی تا یک دهه آینده به نتیجه خواهد رسید
رونمایی از بزرگترین شهاب‌سنگ سیارکی ایران توسط نوجوان ۱۴ ساله+ فیلم
توصیه‌های طب ایرانی برای تقویت قلب
وزیر بهداشت از کارگردان فیلم برگزیده «ژاو» در جشنواره سوئیس قدردانی کرد
انجام ۴۰ هزار عمل جراحی در بیمارستان طبی کودکان
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۴
شانزدهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو به ایستگاه پایانی رسید
نام‌نویسی پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
ایده‌های نوآورانه برای رفع چالش‌های کشور حمایت می‌شوند
رصد دقیق مدارس غیردولتی و برخورد بدون مماشات با تخلفات تربیتی
عدم پذیرش دانشجوی پروتز دندان در برخی دانشگاه‌ها
تأکید رگولاتور ارتباطی بر نقش آینده‌ساز همراه اول در اقتصاد دیجیتال
آغاز ثبت‌نام المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران/ برگزاری المپیاد ۸ و ۹ آبان‌
کاظمی درگذشت مولف کتاب‌های درسی قرآنی را تسلیت گفت
وزیر ارتباطات: امکان خرید مستقیم از عشایر فراهم شد
واگذاری کامل مسئولیت سرویس مدارس به وزارت کشور+فیلم
اعزام ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور در سال جاری
فرصت دیدن کوه‌ها و دره‌های ماه/وقت ملاقات با صورت‌های فلکی پاییزی
عکس خیره‌کننده‌ای از راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
کاهش ۴.۲ درصدی زمین‌لرزه‌های شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پارسال
طراحی پارچه نانویی سبک برای استفاده در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک