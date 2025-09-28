باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته پنجم فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ، آاس رم در خانه به پیروزی ۲-۰ مقابل هلاس ورونا رسید.
آرتِم دووبیک در دقیقه ۷ نخستین گل فصل خود را با پاس دقیق زکی چلیک به ثمر رساند. هرچند ورونا فرصتهایی برای بازگشت به بازی داشت، اما درخشش دوباره میله سویلار، سنگربان جوان رم، مانع از گلزنی آنها شد و او چهارمین کلینشیت خود را در شش بازی به ثبت رساند.
برتری پایتختنشینها در دقیقه ۷۹ با گل ماتیاس سوله تثبیت شد؛ این بازیکن آرژانتینی که در غیاب دیبالای مصدوم حالا به مهرهای کلیدی برای گاسپرینی بدل شده، از یک توپ برگشتی در محوطه جریمه نهایت استفاده را برد و سه امتیاز را برای رم قطعی کرد.
گرگها با این پیروزی همچون ناپولی صدرنشین ۱۲ امتیازی شدند و امیدوارند امشب میلان بتواند ناپولی را متوقف کند. هلاس ورونا هم با سه امتیاز شانزدهم است.
در دیگر بازیها، مصاف پیزا و فیورنتینا با تساوی بدون گل به پایان رسید و ساسولو سه بر یک اودینزه را شکست داد.