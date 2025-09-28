رم با پیروزی ۲-۰ مقابل هلاس ورونا با ناپولی صدرنشین هم‌امتیاز ‏شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته پنجم فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ، آاس رم در خانه به پیروزی ۲-۰ مقابل هلاس ورونا رسید.

آرتِم دووبیک در ‏دقیقه ۷ نخستین گل فصل خود را با پاس دقیق زکی چلیک به ثمر ‏رساند. هرچند ورونا فرصت‌هایی برای بازگشت به بازی داشت، اما ‏درخشش دوباره میله سویلار، سنگربان جوان رم، مانع از گلزنی آنها ‏شد و او چهارمین کلین‌شیت خود را در شش بازی به ثبت رساند‎.

برتری پایتخت‌نشین‌ها در دقیقه ۷۹ با گل ماتیاس سوله تثبیت شد؛ ‏این بازیکن آرژانتینی که در غیاب دیبالای مصدوم حالا به مهره‌ای کلیدی برای گاسپرینی بدل شده، ‏از یک توپ برگشتی در محوطه جریمه نهایت استفاده را برد و سه ‏امتیاز را برای رم قطعی کرد‎.

گرگ‌ها با این پیروزی همچون ناپولی صدرنشین ۱۲ امتیازی شدند و امیدوارند امشب میلان بتواند ناپولی را متوقف کند. هلاس ورونا هم با سه امتیاز شانزدهم است.

در دیگر بازی‌ها، مصاف پیزا و فیورنتینا با تساوی بدون گل به پایان رسید و ساسولو سه بر یک اودینزه را شکست داد.

برچسب ها: رم ، سری آ ایتالیا
