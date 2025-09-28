وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان برای شرکت در اجلاس شورای بین دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد مینسک پایتخت بلاروس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک برای شرکت در اجلاس شورای بین دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دیدار و رایرنی با همتای بلاروسی و بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی این کشور، عصر امروز وارد مینسک پایتخت بلاروس شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در فرودگاه بین‌المللی مینسک مورد استقبال علیرضا صانعی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس و معاون وزیر صنعت بلاروس قرار گرفت.

شرکت در جلسه شورای سیاست صنعتی اتحادیه اوراسیا، دیدار و مذاکره با «لیاخوویچ» وزیر حمل و نقل و ارتباطات بلاروس، بازدید از کارخانجات ماشین سازی، حضور در نمایشگاه بین‌المللی صنعتی اینوپروم، سخنرانی در نشست شورای بین دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اوراسیا و دیدار با برخی مقامات ارشد بلاروسی، از برنامه‌های سفر وزیر صمت کشورمان در بلاروس خواهد بود.

منبع: وزارت صمت

برچسب ها: وزارت صمت ، وزیر صمت ، اتحادیه اقتصادی اوراسیا
خبرهای مرتبط
آغاز به کار کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا
رشد ۳۵ درصدی تجارت بین ایران و روسیه
تبادل ۸۷ درصد از کالا بین ایران و اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فروش ۱۱ محصول ایران‌خودرو بدون حساب وکالتی از امروز
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهرماه ۱۴۰۴
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
ماجرای واردات گوشت‌های آلوده چیست؟
وزیر نیرو: ابر‌ها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
فرصت دوباره ثبت‌نام به جاماندگان دریافت سود سهام عدالت تا ظهر روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مینسک شد
توزیع ۵۰۰ هزارتن بذر در استان‌های کشور
سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید
کاهش تأثیرات اسنپ بک با استفاده از تدابیر هوشمندانه
رتبه‌سنجی ارائه خدمات بانکی مبتنی بر سوابق مالیاتی/ رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد
وزیر نیرو: ابر‌ها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم
اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
تهیه کالا برگ در جهت حمایت از مردم در مقابل اسنپ بک
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
شرکت‌های هواپیمایی رتبه‌بندی می‌شوند
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
نرخ ارز بیشترین چالش بخش خصوصی با بانک مرکزی است
پایداری تولید در طرح جهش دیمزار‌ها دنبال می‌شود
کاهش ۵۰ برابری هزینه‌های انسانی با واکسیناسیون جمعیت حیوانی
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
تدوین استراتژی کشور از طریق سازمان مدیریت صنعتی
رشد بیش از ۶۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
آمادگی بخش خصوصی برای انجام تنظیم مراودات بین المللی کشور
فرصت دوباره ثبت‌نام به جاماندگان دریافت سود سهام عدالت تا ظهر روز سه‌شنبه
بخشنامه اجرایی پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه‌های کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد
فراخوان “جشنواره ملی نوآوری‌های انرژی” منتشر شد
حوضه دریای خزر پرباران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور در هفته اول مهرماه