باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که دولت ترامپ «در یک قدمی» طرح صلح غزه قرار دارد و در مورد احتمال «به سرانجام رساندن آن» بسیار خوشبین است؛ با این حال، اذعان کرد که «همه چیز می‌تواند در آخرین لحظه از مسیر خود خارج شود».

ونس درباره گفت‌و‌گو‌هایی که در حال حاضر، پیرامون غزه در جریان است، گفت: «در حال حاضر مذاکرات بسیار پیچیده‌ای بین رهبران عرب، بین اسرائیلی‌ها و بین دولت ترامپ به رهبری استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در جریان است.»

اظهارات ونس که در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز مطرح شد، کمی محتاطانه‌تر از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است که روز جمعه به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم ما در مورد غزه به توافق رسیده‌ایم». ترامپ همچنین ساعاتی پیش در شبکه اجتماعی خود نوشت: «ما شانس واقعی برای رسیدن به عظمت در خاورمیانه را داریم. همه برای رخدادی خاص و بی‌سابقه آماده‌ایم. ما آن را انجام خواهیم داد».

به گفته یک منبع آگاه، رژیم اسرائیل هنوز این پیشنهاد را امضا نکرده و اعضای جنبش حماس هنوز آن را دریافت نکرد‌اند. این منبع گفت که کشور‌های عربی اصلاحات پیشنهادی طرح ۲۱ ماده‌ای ترامپ که هفته گذشته ارائه شده بود را نوشته‌اند و انتظار می‌رود آمریکا امروز این پیشنهاد را نهایی کند.

منبع: تایمز اسرائیل