باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالرحمن مرادزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از آباندازی قریبالوقوع نخستین شناور پایشی محیط زیستی خلیج فارس در آبان ماه امسال خبر داد و گفت: این شناور با همکاری صنایع کشتیسازی شهید محلاتی ساخته شده و نقش کلیدی در حفاظت از منابع آبی استان ایفا میکند.
وی با اشاره به مراحل پیشرفته ساخت این شناور اظهار کرد: شناور تحقیقاتی محیط زیست با بدنه آلومینیومی تندرو با قابلیت دریانوردی و مانور بالا و مجهز به سیستم رانش شفت و پروانه است که وظیفه گشتزنی و نظارت در سواحل و حفاظت از زیست بوم دریا بر عهده دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: کشتی محیطبان دریا با مبلغی افزون بر ۸۰ میلیارد تومان در مراحل نهایی ساخت قرار دارد و بهزودی آباندازی خواهد شد.
مرادزاده افزود: این شناور تحقیقاتی پایشی، با طول ۱۴ متر، عرض ۴ متر، آبخور ۷۱ سانتیمتر و وزن ۲۰ تن، توسط صنایع کشتیسازی شهید محلاتی ساخته شده است. این شناور با ظرفیت شش سرنشین، دو خدمه ثابت، قدرت موتور دو ۶۰۰ اسب بخار، سرعت کروز ۲۲ گره دریایی و حداکثر سرعت ۳۰ گره دریایی، قابلیت برد دریانوردی تا ۲۵۰ مایل در خلیجفارس را دارا میباشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر تأکید کرد: شناور پس از آباندازی، عملیات نمونهبرداری و پایش آلودگیهای دریایی، همچنین پایش مناطق حساس دریایی و مناطق تحت مدیریت اداره کل محیط زیست استان بوشهر را انجام خواهد داد و امکان شناسایی و مقابله با بحرانها و مخاطرات زیست محیطی در سواحل و آبهای خلیج فارس را فراهم میکند.
این اقدام، بنا به گفته مرادزاده، نقطه عطفی در پایش و حفاظت اکوسیستمهای آبی استان است و زمینه را برای توسعه همکاریهای علمی، صنعتی و محیط زیستی در منطقه فراهم خواهد ساخت.
راهاندازی کشتی محیطبان، یک گام اساسی در تقویت توان فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان و پاسخگویی به بحرانهای زیستمحیطی دریایی خلیج فارس است.
تخصیص اعتبار ۸۰ میلیارد تومانی و بهرهبرداری از توان داخلی صنایع کشتیسازی، نشان از رویکرد مسئولان استان بوشهر برای حفاظت پایدار از منابع طبیعی و دریایی دارد.
این پروژه میتواند الگویی برای دیگر مناطق ساحلی کشور جهت تأمین تجهیزات تخصصی تحقیقاتی و پایشی باشد.
تسنیم