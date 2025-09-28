در دل صخره‌های سخت اشترانکوه، زنانی زندگی می‌کنند که هر صبح با عزمی راسخ‌تر از کوه، روزشان را آغاز می‌کنند. روایت زندگی آن‌ها سرشار از صداهایی است که در سکوت کوهستان جان می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - در سکوت صبحگاهی اشترانکوه، تنها صدای مشک زدن زن عشایر به گوش می‌رسد؛ صدایی که حکایت از استواری، تلاش و پیوندی دیرینه با طبیعت دارد.

 او پیش از طلوع آفتاب از خواب برمی‌خیزد و روزی تازه را آغاز می‌کند.

 قدرتی به صلابت صخره‌ها

زن عشایر از دل کوه‌ها برخاسته و قدرتش به اندازه صخره‌های سرسخت است.

 کارهای روزانه، از رسیدگی به دام‌ها گرفته تا آماده‌سازی نان و لبنیات، نه تنها بار زندگی را بر دوشش می‌گذارد، بلکه روایتگر نقشی محوری در اقتصاد خانواده و جامعه‌ی کوچ‌نشین است.

 روایت‌های ناگفته در دل سکوت

اینجا قرار است با آدم‌هایی همراه شوی که در سکوت کوهستان، قصه‌های ناگفته و قشنگی برای گفتن دارند؛ قصه‌هایی که در دل کوچ‌ها، رنج‌ها و شادی‌های ساده اما عمیق شکل گرفته است.

کوچ؛ فلسفه‌ای زنده در زندگی عشایر

برای عشایر، کوچ تنها جابه‌جایی فصلی نیست؛ فلسفه‌ای است برای زیستن. زن عشایر نه تنها همسفر این کوچ است، بلکه در سخت‌ترین شرایط، نگهبان سنت‌ها و ستون اصلی خانواده به شمار می‌رود.

