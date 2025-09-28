تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در باران هندوستان، کره جنوبی را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نابینایان ایران امروز -یکشنبه ۶ مهرماه- در چهارمین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های جهان که در هندوستان برگزار می‌شود، به مصاف تیم کره جنوبی رفت.

ملی‌پوشان ایران توانستند در نیمه اول، با گل‌های زیبای صادق رحیمی و احمد رضا شاه حسینی و با نتیجه ۲ بر ۰ نیمه اول را به پایان برسانند.

در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم، بهزاد زاد علی با گلزنی خود، اختلاف را به سه گل افزایش داد.

نیمه دوم بازی تحت بارندگی شدید قرار داشت و در دقایق پایانی، تیم کره جنوبی فشار بسیار زیادی روی دروازه ایران آورد، اما با قدرت، تمرکز و هماهنگی فوق‌العاده بچه‌های ایران، تمامی حملات حریف بی‌نتیجه ماند.

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران تاکنون در این رقابت‌ها مقابل تیم‌های لهستان، انگلستان، هند و کره جنوبی به میدان رفته است که حاصل این بازی‌ها، سه پیروزی و یک تساوی ارزشمند بوده است.

فردا تیم ملی ایران در یک بازی بسیار حساس و سرنوشت‌ساز، ساعت ۹ صبح به وقت محلی (۷ صبح به وقت ایران) مقابل تیم ایتالیا قرار خواهد گرفت که این دیدار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر تیم ایران در این رقابت‌ها داشته باشد.

این نتایج نشان از قدرت و آمادگی بالای تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در عرصه جهانی دارد و امید‌ها برای ادامه موفقیت‌ها در این رقابت‌ها بسیار زیاد است.

