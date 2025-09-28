مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:روز  سه شنبه با نفوذ توده هوای خنک، کاهش دما در نوار شمالی کشور و تشدید بارش در استان‌های گیلان و مازندران خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا دوشنبه در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، غرب مازندران و شمال آذربایجان شرقی، بارش پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز  سه شنبه با نفوذ توده هوای خنک، کاهش دما در نوار شمالی کشور و تشدید بارش در استان‌های گیلان و مازندران خواهیم داشت.

او بیان کرد: روزهای  چهارشنبه و پنجشنبه نیز در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات مرکزی البرز، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در سه روز آینده خلیج فارس و روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه دریای خزر مواج است.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور طی دو روز آینده
نواحی غربی کشور در ۵ مهرماه بارانی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
چرا بورس سبز شد؟
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
آخرین اخبار
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
چرا بورس سبز شد؟
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مینسک شد
توزیع ۵۰۰ هزارتن بذر در استان‌های کشور
سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید
کاهش تأثیرات اسنپ بک با استفاده از تدابیر هوشمندانه
رتبه‌سنجی ارائه خدمات بانکی مبتنی بر سوابق مالیاتی/ رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد
وزیر نیرو: ابر‌ها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم
اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
تهیه کالا برگ در جهت حمایت از مردم در مقابل اسنپ بک
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
شرکت‌های هواپیمایی رتبه‌بندی می‌شوند
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
نرخ ارز بیشترین چالش بخش خصوصی با بانک مرکزی است
پایداری تولید در طرح جهش دیمزار‌ها دنبال می‌شود
کاهش ۵۰ برابری هزینه‌های انسانی با واکسیناسیون جمعیت حیوانی
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
تدوین استراتژی کشور از طریق سازمان مدیریت صنعتی