باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا دوشنبه در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، غرب مازندران و شمال آذربایجان شرقی، بارش پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز سه شنبه با نفوذ توده هوای خنک، کاهش دما در نوار شمالی کشور و تشدید بارش در استان‌های گیلان و مازندران خواهیم داشت.

او بیان کرد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات مرکزی البرز، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در سه روز آینده خلیج فارس و روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه دریای خزر مواج است.