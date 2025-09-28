باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهران احمدی بلوطکی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار کرد: در ساعت ۱۷:۵۸ عصر امروز، حادثه‌ای دلخراش در محور شوش به اهواز و در محدوده سه‌راهی چغازنبیل رخ داد. این سانحه رانندگی منجر به جان‌باختن دو نفر و مصدومیت سه تن شد.

او افزود: به‌محض اطلاع از وقوع حادثه، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند. تیم‌های امدادی با حضور سریع در صحنه، اقدامات اولیه درمانی را آغاز کردند و دو نفر از مصدومان که در وضعیت وخیم قرار داشتند، به بیمارستان شوش منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه، هر پنج نفر حادثه‌دیده از آقایان بوده‌اند. دو نفر از جان‌باختگان مجهول‌الهویه هستند و هویت آنان هنوز مشخص نشده است. سه مصدوم دیگر نیز حدوداً ۴۰ سال سن دارند.

منبع: روابط عمومی اورژانس خوزستان