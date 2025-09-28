باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده، اعلام کرد که انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور روز سه‌شنبه در ایالت ویرجینیا با فرماندهان نظامی نشست برگزار کند. گفته می‌شود این نشست، گردهمایی نادری از رهبران نظامی آمریکا در یک مکان است.

به گفته شش نفر از افراد آگاه، این گردهمایی در ابتدا قرار بود فرصتی باشد برای پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا تا روند تغییر وزارت دفاع به «وزارت جنگ» توسط دولت را توصیف کند و استاندارد‌های جدیدی را برای پرسنل نظامی ترسیم کند.

وقتی هفته گذشته برای اولین بار از ترامپ در مورد این جلسه سوال شد، به نظر می‌رسید که اطلاعات کمی در مورد آن دارد. او اظهار داشت که این جلسه قرار است به عنوان ویترینی برای سلاح‌های جدید باشد. اکنون، ترامپ قصد دارد شخصاً در این جلسه شرکت کند. این جلسه چند روز پس از آن برگزار می‌شود که او به نیرو‌های آمریکایی دستور داد تا برای محافظت از افسران مهاجرت به شهر پورتلند در ایالت اورگان بروند.

تا روز جمعه، هیچ برنامه‌ای برای اعلام یک خبر مهم در این نشست اعلام نشده است. در همین حال، سه نفر از منابع گفتند که انتظار می‌رود این جلسه شبیه «یک گردهمایی تشویقی» باشد که در آن هگست چشم‌انداز جدیدی را برای ارتش ایالات متحده ترسیم می‌کند.

منبع: سی ان ان