فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر اهمیت گردشگری روستایی، سراب نیلوفر چنگایی را یکی از ظرفیت‌های بالقوه استان برای تبدیل‌شدن به قطب گردشگری معرفی کرد و گفت توسعه بوم‌گردی می‌تواند اشتغال‌زایی و کاهش مهاجرت روستاییان را به همراه داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نورالدین درمنان، فرماندار خرم‌آباد گفت: روستاهای هدف گردشگری و بوم‌گردی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد مناطق روستایی دارند. این روستاها با جذب گردشگران داخلی و خارجی، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال و درآمدزایی در حوزه‌های خدمات اقامتی، صنایع دستی، کشاورزی و صنایع غذایی فراهم می‌کنند.

وی افزود: بوم‌گردی نه‌تنها به حفظ فرهنگ، سنت‌ها و محیط زیست کمک می‌کند، بلکه اهالی روستا می‌توانند با ارائه خدمات اقامتی، غذاهای محلی و صنایع دستی، درآمدزایی کنند و نیاز به مهاجرت به شهرها کاهش می‌یابد.

درمنان با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها گفت: با حمایت دولت، آموزش و تبلیغات گردشگری، روستاهای هدف می‌توانند تبدیل به قطب‌های مهم اقتصادی شوند. این اقدام نه تنها به حفظ محیط زیست و فرهنگ محلی کمک می‌کند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه متوازن استان و کشور دارد.

فرماندار خرم‌آباد درباره سراب نیلوفر تأکید کرد: این سراب یکی از زیباترین جاذبه‌های استان و کشور است و جزو روستاهای هدف گردشگری محسوب می‌شود. هر گردشگری که به لرستان می‌آید، حتماً باید از این مکان دیدن کند.

وی در پایان گفت: هدف ما ایجاد زیرساخت‌های بهتر برای بوم‌گردی و رونق اقتصادی مردم است تا در آینده، سراب نیلوفر به عنوان یک قطب گردشگری در استان و شهرستان معرفی شود.

 

برچسب ها: بوم گردی ، روستا
خبرهای مرتبط
طعم زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
پیام بنیانگذار بوم‌گردی به گردشگران نوروزی؛
به اهالی روستاها احترام بگذارید
بوم‌گردی رنگین کمانی از سبک‌های زندگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنگه کول پیر؛ گذرگاه رازآلود عشایر در دل لرستان
تولید سالم در لرستان؛ طرح بزرگ بیولوژیک آفات
از دل کوه تا سفره خانه؛ زنانی که فرهنگ کوچ را زنده نگه داشته است
لرستان با بوم‌گردی چهره‌ای نو از گردشگری ایران می‌سازد
آخرین اخبار
لرستان با بوم‌گردی چهره‌ای نو از گردشگری ایران می‌سازد
از دل کوه تا سفره خانه؛ زنانی که فرهنگ کوچ را زنده نگه داشته است
تنگه کول پیر؛ گذرگاه رازآلود عشایر در دل لرستان
تولید سالم در لرستان؛ طرح بزرگ بیولوژیک آفات
نهضت مدرسه‌سازی در لرستان؛ کلاس‌های کوچک، رؤیاهای بزرگ
خرم‌آباد، نگینی در تاج گردشگری جهان
زندگی میان زباله‌ها؛ نیاز به حمایت و ساماندهی
بحران ایمنی و وعده‌های تحقق‌نیافته در راه‌های لرستان