باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نورالدین درمنان، فرماندار خرم‌آباد گفت: روستاهای هدف گردشگری و بوم‌گردی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد مناطق روستایی دارند. این روستاها با جذب گردشگران داخلی و خارجی، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال و درآمدزایی در حوزه‌های خدمات اقامتی، صنایع دستی، کشاورزی و صنایع غذایی فراهم می‌کنند.

وی افزود: بوم‌گردی نه‌تنها به حفظ فرهنگ، سنت‌ها و محیط زیست کمک می‌کند، بلکه اهالی روستا می‌توانند با ارائه خدمات اقامتی، غذاهای محلی و صنایع دستی، درآمدزایی کنند و نیاز به مهاجرت به شهرها کاهش می‌یابد.

درمنان با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها گفت: با حمایت دولت، آموزش و تبلیغات گردشگری، روستاهای هدف می‌توانند تبدیل به قطب‌های مهم اقتصادی شوند. این اقدام نه تنها به حفظ محیط زیست و فرهنگ محلی کمک می‌کند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه متوازن استان و کشور دارد.

فرماندار خرم‌آباد درباره سراب نیلوفر تأکید کرد: این سراب یکی از زیباترین جاذبه‌های استان و کشور است و جزو روستاهای هدف گردشگری محسوب می‌شود. هر گردشگری که به لرستان می‌آید، حتماً باید از این مکان دیدن کند.

وی در پایان گفت: هدف ما ایجاد زیرساخت‌های بهتر برای بوم‌گردی و رونق اقتصادی مردم است تا در آینده، سراب نیلوفر به عنوان یک قطب گردشگری در استان و شهرستان معرفی شود.