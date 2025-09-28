با تصویب ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی در بروجرد، زنجیره کامل تولید، تحقیق و توسعه این صنعت در ۵۲۰ هکتار متمرکز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - فرزاد محمدی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان اعلام کرد که با توجه به اینکه ۳۵ درصد صنایع استان در بروجرد متمرکز است، ظرفیت افزایش شهرک‌های صنعتی در این شهرستان وجود دارد.

وی افزود: بروجرد دارای ۶۸ هکتار منطقه ویژه اقتصادی و ۱۳۰ هکتار شهرک صنعتی بوده که تنها ۱۰ درصد عرصه شهرستان را تشکیل می‌دهد. با توجه به سهم ۳۵ درصدی صنایع، ضرورت ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید کاملاً محسوس است.

محمدی با اشاره به تصویب ایجاد شهرک فناوری گفت: شهرک فناوری در خوشه گیاهان دارویی ایجاد خواهد شد و به میزان شهرک‌های صنعتی شهرستان افزوده می‌شود. برای این شهرک ۵۲۰ هکتار اراضی در محدوده جاده ونایی مشخص شده که تمام زنجیره کاشت، داشت، برداشت، توسعه و تحقیق می‌تواند در آنجا متمرکز شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد نواحی صنعتی جدید خبر داد: در کنار مطالعات شهرک صنعتی شماره ۳، برای ایجاد نواحی صنعتی دو نقطه ۵۰ هکتاری و یک نقطه ۲۰ هکتاری مشخص شده است.