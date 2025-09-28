رییس سازمان بازرسی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۸۵ مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی در نشست رییس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به آنکه اصل ۹۰ قانون اساسی در خصوص رسیدگی به طرز کار قوای سه گانه است ولیکن امروز شاهد هستیم که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به مسائل جزئی نیز ورود می‌کند و این موضوع سبب می‌شود که در برخی مواقع، به امور اصلی خود نرسد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۸۵ مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور داشته است.

خداییان عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه چندین بار تاکید کرده است که سازمان بازرسی همکاری‌های لازم را با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس داشته باشد.

وی گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور اهتمام داریم که گزارشات و مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ را در اولویت رسیدگی‌های خود قرار دهیم.

