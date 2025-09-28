باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی- بیژن نوباوه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه «روایت نصر» شبکه نسیم در پاسخ به سوال کامران نجفزاده مبنی بر اینکه خبرنگاری بهتر از سیاستمداری نبود؟ گفت: واقعاً سوال سختی است. خبرنگاری زیباترین، بهترین، سختترین و ماندگارترین کار دنیاست. من هم دوست دارم مرا خبرنگار بدانند. من هنوز هم خبرنگارم. روزنامهنگاری شغلی نیست که بتوان آن را ترک کرد؛ چراکه وارد خون آدم است.
نوباوه ادامه داد: من بعد از جنگهای ۳۳ روزه اولین مصاحبه را با سید حسن نصرالله انجام دادم. بله، شهادت ایشان ضربه بزرگی بود، اما ضربهپذیری ما هم بالاست. ما انقلاب و جنگ را تجربه کرده بودیم. همه ما ناراحت هستیم، ضربه هم بزرگ بود. ولی من فکر میکنم حق سید شهادت بود. شاید تمام ما نگران باشیم که شهید نشویم. اما سید باید شهید میشد و خوشا به حالش.
محمدرضا طلاجوران، خبرنگار پیشکسوت در پاسخ به این سوال که شما در چه سالی به عنوان خبرنگار در لبنان مستقر شدید؟ گفت: من سال ۱۳۸۶ برای پوشش تحولات لبنان بعد از جنگ ۳۳ روزه و تحولاتی که مربوط به فشارِ دولت غربگرای لبنان در رابطه با جمعآوری سیستمهای ارتباط تلفن سیمی حزبالله بود، عازم آنجا شدم. بعد از جنگ ۳۳ روزه کمیته تحقیق وینوگراد علل شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه را بررسی کرد، که یکی از مهمترین علتها را سیستم شبکه تلفن حزبالله عنوان کرد، که قابل نفوذ نبود. در آن زمان فشارهای زیادی وارد شد و حزبالله محکم ایستاد و مانع از این شد که این شبکه مخدوش شود و تحت حاکمیت دولت کشور لبنان دربیاید.
او ادامه داد: اکنون که به اخبار روز و انفجار پیجرها نگاه میکنیم، میبینیم رژیم صهیونیستی ۱۵ سال پیش برنامهریزی کرده بود، تا چنین طرحی را اجرا کند. آنها دقیقاً بعد از جنگ ۳۳ روزه کار خودشان را برای نفوذ به شبکه ارتباطاتی حزبالله شروع کرده بودند.