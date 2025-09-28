رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد مذاکرات بر سر طرح صلح غزه در مراحل پایانی است و این توافق می‌تواند گامی مهم برای صلح گسترده‌تر در غرب آسیا باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با آکسیوس گفت که مذاکرات بر سر طرح او برای پایان دادن به جنگ در غزه «در مراحل پایانی» است و مدعی شد که یک توافق می‌تواند راه را برای صلح گسترده‌تر در غرب آسیا باز کند.

ترامپ در این مصاحبه گفت: «همه برای رسیدن به یک توافق گرد هم آمده‌اند، اما ما همچنان باید آن را به سرانجام برسانیم.»

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به گفت‌و‌گو‌های اخیر با سران کشور‌های حاشیه خلیج فارس، گفت: «همکاری با کشور‌های عربی در این زمینه فوق‌العاده بود. حماس با آنها همراه می‌شود. آنها احترام زیادی برای جهان عرب قائلند. جهان عرب صلح می‌خواهد، اسرائیل صلح می‌خواهد و نتانیاهو صلح می‌خواهد.»

ترامپ در ادامه مدعی شد که طرح او هدفی فراتر از پایان دادن به جنگ در غزه دارد. او گفت: «هدف، از سرگیری تلاش گسترده‌تر برای صلح در منطقه است. اگر این کار را انجام دهیم، روز بزرگی برای اسرائیل و خاورمیانه خواهد بود. این اولین فرصت برای صلح واقعی در خاورمیانه خواهد بود. اما ما باید اول آن را انجام دهیم.»

به گفته یک منبع آگاه، «استیو ویتکاف» فرستاده کاخ سفید و «جرد کوشنر» داماد ترامپ امروز در نیویورک با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل دیدار کردند تا شکاف‌های باقی مانده بین واشنگتن و تل‌آویو را پر کنند. ترامپ همچنین روز دوشنبه در کاخ سفید با نتانیاهو دیدار خواهد کرد. ترامپ به آکسیوس گفته که نتانیاهو با طرح او موافق است. هرچند نتانیاهو رسماً در مورد این طرح اظهار نظر نکرده است.

منابع آگاه از مذاکرات می‌گویند که رژیم اسرائیل و کشور‌های عربی همگی در پنج روز گذشته تلاش کرده‌اند که اصلاحاتی در متن قرارداد اعمال کنند. گفته می‌شود دو اختلاف اصلی بین آمریکا و رژیم اسرائیل در حال حاضر بر سر خلع سلاح حماس و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در آینده غزه است. نتانیاهو به شدت با هرگونه نقشی برای تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه مخالف بوده و امروز در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز مدعی شد که این یک «خط قرمز» برای اوست. نخست وزیر رژیم اسرائیل همچنین گفت که مذاکرات در مورد این طرح ادامه دارد و این توافق هنوز نهایی نشده است.

ترامپ هفته گذشته طرح ۲۱ ماده‌ای خود را به رهبران و مقامات کشور‌های عربی و مسلمان ارائه کرد. این طرح توسط ویتکاف و کوشنر تهیه شده و ترکیبی از چندین طرح دیگر است که در طول سال گذشته مورد بحث قرار گرفته است. برخی از این بحث‌ها در دوران دولت جو بایدن آغاز شد، اما به یک طرح عملیاتی تبدیل نشد. اما در طول چند ماه گذشته، کوشنر با ویتکاف و تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس، برای پیشبرد این طرح همکاری کرد.

مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که قطر و سایر کشور‌های عربی و مسلمان در روز‌های اخیر با اعضای جنبش حماس در تماس بوده‌اند تا رهبران این گروه را در جریان مذاکرات قرار دهند. این در حالی است که حماس روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ پیشنهاد جدیدی از میانجیگران قطری و مصری دریافت نکرده است.

منبع: آکسیوس

