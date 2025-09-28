در جریان دیداری از هفته ششم لیگ برتر، آرسنال در ورزشگاه سنت جیمز پارک دو بر یک نیوکاسل را شکست داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ دیدار پرهیجان نیوکسل و آرسنال در ‏سنت‌جیمزز پارک با بازگشت رویایی توپچی‌ها و پیروزی ۲-۱ آنها به ‏پایان رسید و توپچی‌ها سرانجام پس از دو سال در خانه کلاغ‌ها به پیروزی دست یافتند.

آرسنال با نمایش هجومی خود موقعیت‌های متعددی ‏ساخت، اما ابتدا با گل نیک وولتماده عقب افتاد و سپس با ضربه سر ‏تماشایی میکل مرینو به بازی برگشت، اما گابریل در دقیقه ۹۰+۶ ‏بازگشت رویایی تیم آرتتا را رقم زد. ‏

توپچی‌ها با این پیروزی ۱۳ امتیازی شدند و جای کریستال پالاس را در رتبه دوم جدول گرفتند. نیوکاسل هم با شش امتیاز پانزدهم است.

در دیگر مسابقه امروز لیگ جزیره، استون ویلا سه بر یک فولام را شکست داد و به نخستین برد فصلش دست یافت.

