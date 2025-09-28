ضرب و شتم و بازداشت، بهای حمایت از فلسطین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u0647\u0645\u0646\u0648\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u063a\u0632\u0647 \u0648 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u062f\u0627\u062f\u0646 \u0648 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n