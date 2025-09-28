باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ضرب و شتم و بازداشت، بهای حمایت از فلسطین + فیلم

در آلمان بهای حمایت از فلسطین، ضرب و شتم و بازداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آلمانی ها همنوا با مردم دیگر کشورهای جهان فریاد حمایت از غزه و فلسطین سردادن و بار دیگر با برخوردهای شدید پلیس مواجه شدند.

مطالب مرتبط
ضرب و شتم و بازداشت، بهای حمایت از فلسطین + فیلم
young journalists club

از بارسلونا تا غزه؛ داستان ناوگانی که می‌خواهد تاریخ را تغییر دهد + فیلم

ضرب و شتم و بازداشت، بهای حمایت از فلسطین + فیلم
young journalists club

پرتاب کفش به نتانیاهو در تظاهرات کره‌ای‌ها + فیلم

ضرب و شتم و بازداشت، بهای حمایت از فلسطین + فیلم
young journalists club

تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
غوغای تحلیلگر وطن پرست ایرانی در دل بی‌بی‌سی؛ ما هرگز عقب‌نشینی نخواهیم کرد! + فیلم
۱۸۸۳

غوغای تحلیلگر وطن پرست ایرانی در دل بی‌بی‌سی؛ ما هرگز عقب‌نشینی نخواهیم کرد! + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حساب‌های مازاد + فیلم
۱۱۱۲

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حساب‌های مازاد + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
دلتنگی‌های فرزند شهید محسن میرزایی برای پدر + فیلم
۱۰۹۶

دلتنگی‌های فرزند شهید محسن میرزایی برای پدر + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
روایت علیرضا دبیر از حملات رژیم صهیونیستی به اطراف خانه کشتی + فیلم
۱۰۸۴

روایت علیرضا دبیر از حملات رژیم صهیونیستی به اطراف خانه کشتی + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
۶۲ ثانیه با یک اسطوره؛ رونالدینیو، جادوی بی‌نظیر فوتبال + فیلم
۱۰۰۴

۶۲ ثانیه با یک اسطوره؛ رونالدینیو، جادوی بی‌نظیر فوتبال + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.