لرستان در شش ماه نخست سال، با وصول ۱۵۱۷ میلیارد تومان درآمد مالیاتی و افزایش قابل توجه سایر منابع، روند رشد مالیاتی خود را حفظ کرده و برنامه‌ریزی برای تکمیل سهم سالانه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - سمانه حسن‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت:در زمینه درآمدهای مالیاتی، ۱۵۱۷ میلیارد تومان وصول شده که معادل ۶۵ درصد سهم شش‌ماهه تحقق‌یافته است.

وی افزود:درآمدهای عمومی استان تا پایان شهریورماه ۱۶۸۵ میلیارد تومان وصول شده که معادل ۶۸ درصد از سهم شش‌ماهه محقق شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان همچنین درباره سایر درآمدهای استان اظهار داشت:سایر درآمدهای استان نیز ۱۶۸ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۳ درصد رشد داشته است.

حسن‌پور با تأکید بر اهمیت شناسایی ظرفیت‌های نادیده گرفته‌شده ادامه داد:باید از تمامی ظرفیت‌های درآمدی استان استفاده کنیم تا سهم سالانه به طور کامل تحقق یابد.

 

