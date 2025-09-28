وزیر امور خارجه روسیه درباره اقدام غیرقانونی غرب برای اجرای اسنپ‌بک به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نامه نوشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل پیرامون بازگشت تحریم‌ها علیه ایران نوشته است: انتظار دارم نه جنابعالی و نه دبیرخانه سازمان ملل هیچ‌گونه اقدام عملی در راستای بازگرداندن تحریم‌ها انجام ندهید، چرا که هیچ مأموریتی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

متن این نامه به این شرح است: 

جناب آقای دبیرکل محترم؛ لازم می‌دانم توجه جنابعالی را به ادعا‌های انگلیس، فرانسه و آلمان مبنی بر فعال‌سازی به‌اصطلاح «مکانیسم اسنپ‌بک» در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران جلب نمایم. همچنین مایلم توجه شما را به رأی‌گیری شورای امنیت درباره پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی جمهوری کره در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برای تمدید رژیم لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، و نیز رأی‌گیری در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ در خصوص پیش‌نویس مشترک ارائه‌شده از سوی چین و روسیه با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، معطوف سازم. 

در نشست‌های یادشده شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه، با همراهی شماری از اعضای غیر دائم شورا، به هر دو پیش‌نویس رأی منفی دادند و به این ترتیب مخالفت خود را با فراهم آوردن فضای بیشتر برای مذاکرات در چارچوب موضوع هسته‌ای ایران ابراز داشتند. متأسفانه، علی‌رغم تمامی تلاش‌های دیپلماتیک گسترده دو هفته گذشته و آمادگی ایران برای تعامل جهت یافتن راه‌حل، کشور‌های مزبور تمامی پیشنهادات را رد کرده و مسیر تشدید تنش را برگزیدند. 

همزمان، انگلیس، فرانسه و آلمان همچنان بر اعتبار اعلان به اصطلاح «اسنپ‌بک» خود که در تاریخ ۲۸ اوت در شورای امنیت توزیع شد، پافشاری می‌کنند. ادعا‌های آنان به غایت دور از واقع است. روسیه بار‌ها تصریح کرده است که این اطلاعیه باطل و بلااثر بوده و نمی‌توان آن را به‌عنوان اطلاعیه‌ای تلقی نمود که طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ارائه شده باشد؛ موضوعی که از جمله در نامه مشترک وزرای امور خارجه روسیه، چین و ایران خطاب به جنابعالی به تاریخ ۲۸ اوت نیز مورد تأکید قرار گرفت. بنابراین، پیش‌نویسی که در تاریخ ۱۹ سپتامبر توسط رئیس شورا به رأی گذاشته شد، به‌هیچ‌وجه با الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ مطابقت نداشت و نتیجه بررسی آن نمی‌تواند به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود. از این رو، ادعای فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» نمی‌تواند فعال‌شده تلقی گردد. 

تلاش‌های کشور‌های غربی برای القای خلاف این امر صرفاً نشان می‌دهد که آنان به‌طور بیهوده می‌کوشند نقض‌های فاحش پیشین خود نسبت به قطعنامه ۲۲۳۱ را مشروعیت بخشیده و جامعه بین‌المللی را وادار سازند با سیاست تقابلی و از اساس خطای ایشان همراهی نماید. 

در این شرایط، بر مسئولیت‌پذیری و دوراندیشی جنابعالی حساب می‌کنم تا تسلیم کسانی نشوید که خارج از چارچوب حقوقی عمل کرده و می‌کوشند شورای امنیت و دبیرخانه سازمان ملل متحد را به ابزاری برای انتقام‌جویی سیاسی علیه ایران بدل سازند. انتظار دارم نه جنابعالی و نه دبیرخانه سازمان ملل هیچ‌گونه اقدام عملی در راستای بازگرداندن رژیم تحریم‌ها علیه ایران انجام ندهید، چرا که هیچ مأموریتی برای چنین اقدامی وجود ندارد. هرگونه اقدام خلاف آن نقض مستقیم منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۱۰۰ آن خواهد بود. 

دبیرخانه نباید از هیچ‌گونه تلاشی برای دستکاری در رژیم جهانی عدم اشاعه هسته‌ای حمایت کرده یا اجازه دهد کشوری از آن برای تسویه‌حساب‌های سیاسی با کشور‌هایی که «نامطلوب» تلقی می‌شوند، سوءاستفاده کند. امیدوارم جنابعالی تلاش‌های مستمری در جهت جلوگیری از بروز چنین سناریوی منفی به‌عمل آورید.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، اسنپ بک ، آنتونیو گوترش
خبرهای مرتبط
هذیان‌گویی رژیم جنایتکار اسرائیل درباره بازگشت اسنپ بک
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره لازم الاجرا نبودن اسنپ‌بک
روسیه: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران غیرقانونی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
کالاس: تحریم‌های ایران بازگشته، اما دیپلماسی ادامه دارد
روشه؛ نغمه‌ی جاودانگی نصرالله در قلب مقاومت
آمار کشته‌های گردهمایی سیاسی برای ویجی در هند به ۳۶ تن رسید
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره لازم الاجرا نبودن اسنپ‌بک
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
اعلام آمادگی مصر برای پایان دادن به جنگ غزه بر اساس طرح آمریکا
سن‌مارینو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
ونزوئلا رزمایش نظامی در سواحل خود برگزار کرد
آخرین اخبار
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
بنیان‌گذار تلگرام: فرانسه می‌خواست از پرونده‌ قضایی من سوءاستفاده کند
دانمارک پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را در آسمان خود ممنوع کرد
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
تصمیم پاکستان برای تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در پاکستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
محکومیت سخنان ترامپ و انتقاد از «دروغین بودن» مواضع آمریکا در غزه توسط حزب رفاه ملی افغانستان
روشه؛ نغمه‌ی جاودانگی نصرالله در قلب مقاومت
شمار شهدای غزه از ۶۶ هزار نفر فراتر رفت
مسکو تهدید زلنسکی مبنی بر هدف قرار دادن کرملین را رد کرد
 ایتالیا: تونی بلر می‌تواند نقشی مهم در غزه پس از آتش‌بس ایفا کند
هذیان‌گویی رژیم جنایتکار اسرائیل درباره بازگشت اسنپ بک
طوفان در فیلیپین جان دستکم ۲۶ نفر را گرفت
کالاس: تحریم‌های ایران بازگشته، اما دیپلماسی ادامه دارد
قانونگذار آمریکایی از دولت خواست فلسطین را به رسمیت بشناسد
زلزله ۵.۳ ریشتری ترکیه را تکان داد
ترامپ استقرار «کامل» نیروی نظامی در پورتلند را تصویب کرد
طرح صلح ترامپ برای غزه با تردید‌ها و چالش‌های جدی رو‌به‌رو است
وزیر خارجه کره شمالی عازم چین شد
امارات اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری را محکوم کرد
حماس: هیچ پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس غزه دریافت نکرده‌ایم
سئول: بازگشت تحریم‌های ایران تأثیر محدودی بر منافع کره جنوبی دارد