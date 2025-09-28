تنها خلبان ارمنی ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- آرتین ملکیان سال ۱۳۴۷ به استخدام ارتش شاهنشاهی درآمد؛ سه سال در دانشکده افسری تحصیل کرد و با پرنده‌های مختلف پرواز کرد؛ سپس به ایتالیا فرستاده شد تا پرواز با بالگَردهای خاصی را یاد بگیرد؛ شش ماه در ایتالیا بود و پس از آن به دلیل مسیحی بودنش به پایگاه هوانیروز در اصفهان منتقل شد.

پروازها و مأموریت‌ها آغاز شد، در قسمت جنوبی اصفهان، جایی بزرگ و بیابانی وجود داشت که در حال ساخت‌وساز بود، در آن زمان، آمریکایی‌ها نیز به ایران آمدند و در پایگاه هوایی که به نام رضا پهلوی شناخته می‌شد آموزش‌ها آغاز شد؛ به‌عنوان یکی از ۷ نفر برای آموزش خلبانی انتخاب شده بود، دوره‌های مختلف را گذراند و به تدریس شاگردان پرداخت.

با گذشت زمان، آمریکایی‌ها او را به‌عنوان سر استاد خلبان انتخاب کردند و ۸ استاد خلبان آمریکایی زیر نظر او مشغول بودند، بین ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها رقابتی غیرمستقیم وجود داشت؛ رقابتی که تا سال ۵۷ و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ادامه داشت؛ پس از آن، آموزش‌ها قطع شد، اما او همچنان در خدمت باقی ماند.