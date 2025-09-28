باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-علی کرد علیوند اظهار داشت:مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز یکی از اولویتهای اصلی استان است، چراکه این اقدامات تهدیدی جدی برای محیطزیست و امنیت غذایی محسوب میشوند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت:شناسایی ۹۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در ششماهه نخست سال جاری نشان میدهد که پایش اراضی کشاورزی در لرستان بهطور مستمر انجام میشود.
کرد علیوند همچنین از مردم خواست که هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند و افزود:حفاظت از زمینهای کشاورزی نیازمند مشارکت عمومی است و گزارشهای مردمی نقش مهمی در جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز دارد.
با این اقدام، لرستان تلاش میکند امنیت غذایی و منابع کشاورزی خود را حفظ کند و از هرگونه تهدید به اراضی ارزشمند کشاورزی جلوگیری شود.