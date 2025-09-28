معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران از آغاز فرآیند تکمیل پرونده تسهیلات اشتغال سربازان ماهر منقضی از خدمت، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ محمدرضا کریم پور معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: کارکنان وظیفه ماهری که در سال گذشته درخواست خود را در سامانه «سخا» ثبت کرده بودند، اما پرونده آنان به سامانه «تک» ارسال نشده بود، پرونده‌شان با وضعیت "نیازمند مدارک" به سامانه «سماسو» منتقل می‌شود.

او افزود: متقاضیان از طریق ارسال پیامک به آنها مطلع خواهند شد و این سامانه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ به مدت یک هفته آماده تکمیل پرونده این افراد خواهد بود.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران در ادامه گفت: ثبت‌نام متقاضیان جدید تسهیلات اشتغال نیز از روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۹، همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسن عسکری (ع)، از طریق سامانه اینترنتی samasoo.ir آغاز خواهد شد.