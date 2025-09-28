رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، بر اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: از حدود ۲۵۰ هزار سمن و گروه جهادی در کشور، تنها حدود ۱۰ هزار فعال و موثر هستند و بسیاری به دلیل نبود منابع مالی از فعالیت بازمانده‌اند.

معاون وزیر کشور با اشاره بر اهمیت آسیب شناسی مداوم گفت: ممکن است چشم ما به برخی آسیب‌ها عادت کرده باشد؛ اما شما با نگاهی تازه خطا‌ها را واضح می‌بینید و این کمک بسیار بزرگی است.

معاون وزیر کشور ضمن تاکید بر وجود فرصت‌ها و موانع در مسیر سمن‌ها گفت: سمن‌ها و گروه‌های مردمی در عین حالی که با موانع و مشکلاتی مواجه هستند، فرصت‌های ارزشمندی هم دارند که متاسفانه به دلایل عدیده بسیاری از این فرصت‌ها قابلیت استفاده پیدا نکرده‌اند و ما همه تلاشمان را به عمل می‌آوریم تا این سختی‌ها را کاهش دهیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ضمن اشاره بر نقش دولت به عنوان پشتیبان سمن‌ها گفت: وظیفه اصلی ما هموار کردن مسیر شماست.

بطحایی ضمن تاکید کرد: تجربه نشان داده در بسیاری از شئونات اجتماعی اگر سمن‌ها و گروه‌های مردمی وارد کار شوند، با سرعت بیشتر و هزینه‌های خیلی کمتر می‌توان کار را به سامان رساند؛ کاری که شما در مدت زمان کوتاهی می‌توانید انجام دهید و گرهی که با هزینه کمی باز می‌کنید، اگر دست دولت باشد چندین برابر زمان و هزینه نیاز دارد.

معاون وزیر کشور با اشاره بر چالش منابع مالی سمن‌ها گفت: یکی از مهمترین چالش‌ها تامین منابع مالی است که در موفقیت یا ناکامی شما تاثیرگذار است؛ خیرین به سمن‌ها اعتماد زیادی دارند و این امر می‌تواند در موفقیت شما نقش به سزایی داشته باشد.

بطحایی افزود: قوانینی مثل قانون کار، بیمه و مالیات اگر اشراف نداشته باشید می‌تواند مشکل‌ساز شود و ما به عنوان حامیان شما تلاش می‌کنیم این موانع را کاهش دهیم.

معاون وزیر کشور ضمن تاکید بر نیاز به شبکه‌سازی بین سمن‌ها گفت: یکی از نقاط ضعف بزرگ عدم گردش اطلاعات و اشتراک دانش بین سمن‌هاست؛ باید شبکه تعاملی ایجاد شود تا تجربیات به اشتراک گذاشته شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: سازمان امور اجتماعی ، سمن ها
