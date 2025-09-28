صمود در ۸۰۰ کیلومتری غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0635\u0645\u0648\u062f \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0646 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u063a\u0632\u0647\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0628\u0646\u062f\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u062e\u0648\u062f \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u062f. \u0635\u0645\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0647\u0645 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0646\u0634\u062f\u0647\u060c \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u06f8\u06f0\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u063a\u0632\u0647 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n