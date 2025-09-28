باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
صمود در ۸۰۰ کیلومتری غزه + فیلم

کاروان صمود با هدف شکستن محاصره غزه، به ۸۰۰ کیلومتری این نوار رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان صمود با هدف شکستن محاصره غزه، امروز از بندری در یونان به حرکت خود ادامه داد. صمود که با حملات صهیونیست‌ها هم متوقف نشده، حالا به ۸۰۰ کیلومتری غزه رسیده است.

