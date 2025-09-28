حکومت طالبان در افغانستان یک شهروند آمریکایی را که از سال گذشته در این کشور بازداشت بود، آزاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت آمریکا اعلام کرد که طالبان روز یکشنبه پس از بازدید «آدام بوهلر» فرستاده واشنگتن، یک شهروند آمریکایی دیگر را از بازداشت آزاد کرد.

یک منبع رسمی که نام او فاش نشده، به رویترز گفت: «امیر امیری که از دسامبر ۲۰۲۴ در افغانستان بازداشت شده بود، با میانجیگری قطر آزاد شد و از عصر یکشنبه در راه دوحه است». 

این منبع گفت امیری پنجمین شهروند آمریکایی بود که امسال با میانجیگری قطر توسط طالبان آزاد می‌شود. 

سفر بوهلر به افغانستان یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از طالبان خواست تا کنترل پایگاه هوایی بگرام را به آمریکا بدهد. این پایگاه هوایی پس از اشغال خاک افغانستان توسط نظامیان آمریکایی در سال ۲۰۰۱، تحت کنترل واشنگتن درآمد. در سال ۲۰۲۱ و همزمان با خروج کامل آمریکا از خاک افغانستان، این پایگاه رها شد و بعدا تحت کنترل طالبان قرار گرفت.

منبع: رویترز

