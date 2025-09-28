سلوم گفت: هرچند سید حسن نصرالله از لحاظ فیزیکی در بین ما نیست، اما مکتب و صدای او هنوز در دلمان جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سلوا سلوم، فعال جبهه مقاومت لبنان در برنامه «نوسان» شبکه دو درباره استقبال مردم از مراسم تشییع سید حسن نصرالله، گفت: یکسال است که سید حسن را از دست دادهایم و این یکسال بسیار تلخ بر ما گذشت. این یکسال پر از درد بود. پر از رنج بود. اما ما هرگز صحبت حضرت آقا را فراموش نمیکنیم. ایشان فرمودند: شهادت سید حسن نصرالله از جنس عزاداری برای سیّدالشهدا حسینبنعلی (علیهما السّلام) است؛ زندهکننده و درسدهنده. ما روز گذشته دیدیم که چگونه ملت لبنان آمدند معشوقشان را تشییع کنند. این محبت کاسته نشده است. چراکه سید حسن نصرالله از لحاظ فیزیکی در بین ما نیست، اما مکتب و صدای او هنوز در دلمان جاری است.
سلوم در واکنش به خلع سلاح حزبالله لبنان گفت: ما در تشییع سید حسن نصرالله اعلام کردیم که ما بر آن عهدی که با شما بستیم، هستیم. این سلاح ارث سید حسن نصرالله است و باید از این ارث مراقبت کرد. هر چقدر آنها خودشان را خسته بکنند، ما سلاح را به آنها نمیدهیم و نخواهیم داد. سلاح قدرت ماست. سلاح عزت ماست. سلاح شرف ماست. سلاح آبروی ماست. اکنون در جنگ موجودیت اسرائیل و آمریکا ما را تهدید میکنند. وقتی ما را تهدید میکنند، یعنی موجودیت مقاومت را تهدید میکنند. آنها با خلع سلاح حزبالله میخواهند قدرت ما را بگیرند. اگر شما در جنگ مقدس ۱۲ روزه سلاح نداشتید، موشک نداشتید، چه اتفاقی در ایران میافتاد؟
فعال جبهه مقاومت لبنان خاطرنشان کرد: ما دیدیم بعد از جنگِ شما چه بلایی به سر رژیم اسرائیل آمد. ما به سید حسن میگوییم سلاح در دست ماست و ما از آن مراقبت خواهیم کرد. همانطور که شما جانتان را فدای ما کردید، ما انشاءالله این خط و مسیر را ادامه میدهیم، تا اسرائیل جنایتکار را از بین ببریم و از صفحه روزگار محوش کنیم.