باشگاه خبرنگاران جوان - محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: معتقدم که مکانیسم ماشه پایان دیپلماسی اروپا در عرصه بین الملل است چرا که اگر به درستی ابعاد این مذاکرات بررسی شود همه متوجه خواهند شد که اتفاق بزرگی در سیاست خارجی اروپا اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: اروپایی‌ها زیر قول خود زدند و به فرمان آمریکا اسنپ‌بک را اجرایی کردند. چین و روسیه برای به تاخیر انداختن قطعنامه طرحی ارائه کردند اما باز هم آمریکا و اروپا با یکدیگر این طرح را رد کردند. وقتی مقام معظم رهبری درباره مذاکرات صحبت کردند نرمشی به وجود آمد تا قطعنامه به تاخیر بیفتد فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها نیز گفتند که ما به این قطعنامه دوم رای می‌دهیم.

رضایی متذکر شد: اما ۲۴ ساعت قبل آمریکایی‌ها به اروپا گفتند که رای مثبت ندهند و آنها با وجود قول و تعهدی که داده بودند مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اروپایی‌ها نمی‌توانند به اسنپ‌بک عمل کنند چرا که آنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند در حالی که ما چه قبل و چه بعد از برجام به صورت مداوم تحت بررسی آژانس و سازمان ملل بوده‌ایم و انحرافی نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: اینکه چین و روسیه می‌گویند ما به اسنپ بک عمل نمی‌کنیم پشتوانه حقوقی دارد و نشانگر این است که اروپا از عوامل غیر مشروع علیه ایران استفاده می‌کند. اگر در جنگ شکست نمی‌خوردند سراغ اسنپ‌بک نمی‌رفتند؛ در نتیجه برای اینکه ایران را تسلیم کنند به مکانیسم ماشه پناه آوردند. لذا اسنپ‌بک سند شکست دشمنان است اما ما نیز باید به سوی جلو حرکت کنیم.

رضایی افزود: دستاویز قرار دادن اسنپ‌بک شکست سیاسی اروپا است چرا که آنها در مسئله اوکراین بسیار تحقیر و ضعیف شده‌اند. اروپا پشت سر آمریکا حرکت می‌کند و دیگر استقلال ندارد. مکانیسم ماشه مجموع ۶ قطعنامه است که شامل چند حکم تحریمی است که چند مورد آن شدید است اما قابل کنترل خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: برخی از مسائل نیز خنثی نمی‌شوند اما قابلیت کنترل دارند. مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد بنابراین این موضوع فقط شکست راهبردی دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. ثانیاً این مسئله یک آبروریزی برای اروپا خواهد بود و آنها در عرصه سیاست خارجی در آینده شکست‌های بسیاری را متحمل خواهند شد.

وی گفت: ما تجربه خوبی در دفاع مقدس داریم و این امر بسیار اهمیت دارد که از تجربیات گذشته استفاده کنیم. صدام در سال اول جنگ وارد ۵ استان ایران شد اما نیروهای ما او را متوقف کردند و صدام به اهواز نرسید اما جنگ به بن‌بست رسیده بود. در سال اول جنگ ده‌ها هیئت مذاکره کننده از جمله نخست وزیر پاکستان به ایران آمدند اما آمریکا و شوروی مطمئن بودند که می‌توانند امتیاز بگیرند.

وی بیان کرد: در سال دوم ما نود و خورده‌ای درصد از سرزمین‌های خود را آزاد کردیم، در حالی که همه منتظر بودند ایران دیر یا زود پشت میز مذاکره بنشیند و امتیاز بدهد اما هرگز چنین نشد چرا که امام راحل فرمودند اگر جنگ ۲۰ سال هم طول بکشد ما ایستادگی خواهیم کرد.

رضایی گفت: مگر آقای ترامپ نامه مکتوب برای ایران نفرستاد؟در آن نامه صحبت از مذاکره کرد، ایران نیز پای میز مذاکره رفت اما آنها جنگ را آغاز کردند این هم نتیجه مذاکره با آمریکایی‌ها بود؛ لذا ما باید با توجه به تجارب گذشته در دیپلماسی خود تغییر بدهیم و با کشورهایی که ماهیت آنها مشخص است نباید ادامه بدهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: روش مذاکره باید تغییر پیدا کند چرا که وقتی اروپا نشان می‌دهد هیچ استقلالی از خود ندارد چرا باید با آنها مذاکره کنیم؟ وقتی قول می‌دهند بعد مشخص می‌شود از جای دیگری فرمان می‌گیرند فایده ندارد.

وی ادامه داد: باید به دشمن نشان دهیم که همیشه هم در مذاکره باز نیست،چرا که اگر ببینند ما عقب نشینی می‌کنیم می‌گویند یک حمله دیگر بکنیم و تحریم‌های اقتصادی دیگری انجام دهیم لذا باید خطوط قرمز جدیدی تعریف شود.

رضایی بیان کرد: ما به اندازه کافی به اروپا و آمریکا حسن نیت خود را نشان داده‌ایم و دلیلی ندارد که مجدداً وارد مذاکراتی شویم که نتیجه‌ای ندارد. اگر قرار باشد ما وارد مذاکره شویم نباید از ابزار نظامی علیه ایران استفاده شود چرا که در این صورت مقابله به مثل خواهیم کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر قرار باشد از مذاکره برای تقویت رژیم اسرائیل استفاده شود ما اهداف آمریکا را نیز هدف قرار خواهیم داد. نظام مذاکرات جدید باید چارچوب و خطوط قرمز جدید داشته باشد.

وی اظهار کرد: ما می‌توانیم یک رمز ارز جدید تعریف کنیم که اصلاً کسی متوجه نشود ما با بریکس چه همکاری‌هایی را انجام می‌دهیم لذا باید دیپلماسی جدیدی به کار بگیریم و به دشمن ثابت کنیم که ابزار فشار دیگر فایده ندارد.

رضایی گفت: جنگ از غزه آغاز شد، به لبنان آمد و وارد ایران شد؛ چرا دشمنان دست و پا می‌زنند که وارد غرب آسیا شوند؟ از ۲۰ سال پیش افول آمریکا آغاز شد، آمریکایی‌ها برای نجات دلار نیاز به جنگ دارند، وقتی ترامپ روی کلاه خود نوشته که ما می‌خواهیم دوباره آمریکا را بزرگ کنیم مشخص است که این کشور کوچک شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شد: منطقه غرب آسیا در اختیار هر کسی باشد می‌تواند چین و روسیه را کنترل کند بنابراین دشمنان به دنبال این هستند، اما آیا آمریکا و اسرائیل قادرند اهداف خود را پیش ببرند؟

وی ادامه داد: دشمنان به دنبال این هستند که بعد از اسنپ‌بک یک بار دیگر شانس خود را در حوزه نظامی امتحان کنند؛ البته نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل هستند، اما آیا موفق خواهند شد؟ ما در جنگ ۱۲ روزه فقط از ۳۰ درصد توان خود استفاده کردیم و حتی بسیاری از موشک‌ها را اصلاً به کار نگرفتیم.

رضایی گفت: مطمئن باشید اگر جنگ دو ماه طول می‌کشید دیگر اسرائیلی وجود نداشت، اما اگر مجدداً شروع کنند ما از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهیم کرد و این یک اشتباه فاجعه آمیز برای آنها خواهد بود و خطوط قرمز خود را تغییر خواهیم داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هر جنگ یک ظرفیتی دارد. همین الان وقتی به چهره ترامپ و نتانیاهو نگاه می‌کنیم عصبانیت کاملاً مشهود است به نحوی که حتی با خبرنگاران با تندی سخن می‌گویند، ما اکنون شاهد یک نهضت جدید هستیم آیا تاکنون اتفاق افتاده بود که کشورهای اروپایی خواهان تحریم اسرائیل شوند؟تیم‌های ورزشی رژیم صهیونیستی نیز تحریم شده‌اند و مردم غرب نیز علیه این رژیم به پا خواسته‌اند‌ لذا اکنون ایران در مقابله با اسرائیل تنها نیست.

وی ادامه داد: ما باید میدان اقتصادی را فعال کنیم، مردم در این ۱۲ روز ثابت کردند که برای حضور در تمام صحنه‌ها حاضر هستند. چرا از آنها برای حضور در عرصه اقتصاد استفاده نکنیم؟ معتقدم که مراکز دولتی باید دفاتری را باز کنند تا کسانی که توانایی سرمایه‌گذاری دارند بتوانند به آنجا مراجعه کنند.

رضایی بیان کرد: نیروهای مسلح به دستور مقام معظم رهبری تمام ضعف‌ها و قوت‌های خود را شناسایی کرده‌اند و در آمادگی کامل به سر می‌برند. البته ما میدان مذاکره را رها نمی‌کنیم اما دیپلماسی نوینی را در پیش خواهیم گرفت.