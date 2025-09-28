بارسلونا در ورزشگاه مونتجوئیک با تلاش بسیار ‏و در یک بازی پرحادثه توانست رئال سوسیداد سرسخت و سمج را ۲-‌‏۱ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب دیداری از هفته هفتم لالیگا، بارسلونا و رئال سوسیداد در استادیوم المپیک لوئیس کمپانیس به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲-۱ بلوگرانا به پایان رسید.
روبرت لواندوفسکی و ژول کونده با ۲ ضربه سر شکست مقابل باسکیها را به برد ۲ بر یک تبدیل کردند.
بارسلونا با این پیروزی ۱۹ امتیازی شد و ضمن ادامه روند شکستناپذیری، به صدر جدول ردهبندی رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا صعود کرد.
رئال مادرید به دنبال شکست سنگین در شهرآورد مادرید، صدر را از دست داد و با ۱۸ امتیاز پشت سر شاگردان فلیک قرار گرفت.