تهیه‌کننده مستند «انیگما» گفت: مراحل تدوین این مستند که به بررسی نقش و تاثیرگذاری اینترنت و استارلینک در جنگ ۱۲ روزه پرداخته، بزودی اکران می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - محمدمهدی شعاعی، تهیه‌کننده مستند «اِنیگما» ضمن اشاره به اتمام تدوین این مستند گفت: «انیگما» روایتی متفاوت از میزان اثرگذاری و نقش اینترنت و اطلاعات در جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم اسرائیل است. این مستند به کارگردانی سید اسحاق موسوی کیان و امیرمحمد سرکبود ساخته شده و طی چند روز آینده اکران می‌شود. 

وی در خصوص شکل‌گیری ایده مستند «انیگما» بیان کرد: ۵ ماه قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم اسرائیل پژوهش این مستند آغاز شد تا نقش استارلینک را در نبرد اوکراین و روسیه مورد بررسی قرار دهیم، در مراحل پژوهش بارها به این نکته عجیب رسیدیم که اینترنت استارلینک در مواقع حساس کشورمان تاثیرگذار بوده و نقش کلیدی دارد، اما چون تمرکز مستند روی جنگ اوکراین و روسیه بود مسیر تولید را تغییر ندادیم. 

تهیه‌کننده مستند «انیگما» اظهار کرد: در جنگ ایران و رژیم اسرائیل برای تیم پژوهشی مشخص شد آمریکا تلاش می‌کند تا اینترنت استارلینک را با هدف کنترل میدان نبرد در ایران فعال کند؛ موضوعی که در افکار عمومی پنهان مانده و شاید اکثر مردم خیال می‌کنند استارلینک صرفا جنبه فن‌آوری دارد، درصورتی که به هیچ عنوان اینگونه نیست.

شعاعی تاکید کرد: این مستند قصد دارد به دو گروه اصلی پیام خود را منتقل کند، گروه اول مسئولان و گروه دوم مردم؛ این مستند به مسئولان می‌گوید با ورود استارلینک عملا فیلترینگ بی‌معنا می‌شود و دعوا سر این موضوع در کشور که فیلترینگ باشد یا نباشد پاک کردن صورت مسئله اصلی است و باید آنان هر چه سریع‌تر به توسعه زیرساخت‌های داخلی اعم از ارتباطاتی و اطلاعاتی بپردازند تا درصد انتخاب مردم در سبد فضای مجازی‌ بین شبکه‌های داخلی و خارجی برابر باقی بماند.

وی ادامه داد: گروه دوم یعنی مردم نیز باید بدانند از جنگ جهانی دوم تا جنگ ایران و رژیم اسرائیل، اطلاعات و اینترنت با ظاهر زیبا و گول‌زننده علمی وارد شده است اما در باطن در جنگ‌های سخت نقش محوری داشته است. 

تهیه‌کننده مستند «انیگما» ضمن اشاره به مراحل پیش‌تولید، تولید و پس‌تولید این اثر، گفت: «انیگما» اثری کوتاه، آرشیو‌نریشن و مجری طرح مستند مدرسه سفیر فیلم است. حدود ۶ ماه پژوهش و مصاحبه با کارشناسان به طول انجامید و حدود ۲ ماه تدوین «انیگما» زمان برد.

وی یادآور شد: این روزها موضوع فیلترینگ و استارلینک در کشور بسیار داغ است، از طرفی موافق و مخالفان بسیار زیادی دارد و قرار نیست تمام پژوهش در مستند «انیگما» مطرح شود، به همین منظور تصمیم داریم قسمت‌‌های بعدی «انیگما» را هم تولید کنیم تا به سوالات دیگر این حوزه نیز پاسخ دهیم و زوایای دیگر استارلینک و فیلترینگ را مورد بررسی قرار دهیم.

