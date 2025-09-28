سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: با رضایت خانواده یک بیمار ۴۹ ساله دچار مرگ مغزی، اعضای وی در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) به بیماران نیازمند اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ دکتر علی عبدالرزاق نژاد اظهار کرد: این اقدام انساندوستانه، یاد و نام اهداکننده را جاودانه کرده و فرهنگ اهدای عضو را در جامعه برجسته میسازد. سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: از همه مردم میخواهم با آگاهیبخشی و گفتوگو درباره اهدای عضو، زمینه نجات جان هزاران بیمار در صف انتظار پیوند را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ اهدای عضو از سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آغاز شده و گسترش آن باید در نهادهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و خدماتی نهادینه شود.
عبدالرزاقنژاد با اشاره به وضعیت بیماران دیالیزی استان گفت: در حال حاضر بیش از ۶ هزار بیمار دیالیزی در سیستان و بلوچستان زندگی میکنند که بسیاری از آنان تنها با دریافت کلیه از بیماران مرگ مغزی میتوانند به زندگی عادی بازگردند.
وی افزود: از ششماهه دوم سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۶ مورد رضایت به اهدای عضو در استان ثبت شده است که این آمار نشاندهنده افزایش آگاهی عمومی و همدلی خانوادههاست.
منبع دانشگاه علوم پزشکی زاهدان