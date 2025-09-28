باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در مراسم نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید علامه سید حسن نصرالله، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) که به همت دفتر مقام معظم رهبری در قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، نهادهای حوزوی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.با اشاره به جایگاه والای شهید نصرالله در نگاه رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری از ایشان به عنوان مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضیلت دینی، و رهبر کم‌نظیر حزب‌الله یاد کردند. راه و مکتبی که این شخصیت عظیم‌الشان پایه‌گذاری کرد، همچنان ادامه خواهد داشت و میراثی گران‌سنگ برای جهان باقی خواهد ماند.

او با تأکید بر ناکامی دشمنان در پروژه خلع سلاح حزب‌الله افزود: به یاری خداوند، حزب‌الله تا زمین‌گیری کامل رژیم صهیونیستی و آمریکا به مقاومت ادامه خواهد داد.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به استمرار دشمنی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به ایران اسلامی و جلوگیری از پیشرفت کشور بهره می‌برند. در موضوع هسته‌ای نیز برخی سخن از تعلیق یا تعطیلی غنی‌سازی می‌گویند، اما قاموس مؤمنان قهرمان، تسلیم را نمی‌پذیرد.

او در ادامه با اشاره به اهداف استکباری آمریکا در مذاکرات مستقیم، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب این موضوع را به‌خوبی تبیین کردند و ملت عاشورایی ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین درباره مکانیسم ماشه گفت: ملت ایران اثبات کرده است که می‌جنگد، می‌میرد و ذلت را نمی‌پذیرد.