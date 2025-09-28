باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خارجه آلمان در بیانیهای درباره بازگشت تحریمهای ایران، مدعی شد که «ایران به تعهدات خود در توافق هستهای (برجام) عمل نکرده و برای ما چارهای جز فعال کردن اسنپبک باقی نگذاشته بود».
این وزارتخانه با وجود تاکیدهای ایران مبنی بر اینکه به دنبال استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است، ادعا کرد: «ایران هرگز نباید سلاح هستهای داشته باشد».
وزارت خارجه آلمان که خود همراه با فرانسه و انگلیس اسنپبک را فعال کرده و مسیر دیپلماسی را مسدود کرده، در انتها ادعا کرد: «ما برای مذاکره با ایران برای دستیابی به توافق جدید آماده هستیم».
پیش از این، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در ادامه سیاستهای دوگانه اروپا در قبال ایران، تأکید کرد که بازگشت تحریمهای گسترده علیه برنامه هستهای ایران «نباید به معنای پایان دیپلماسی» با ایران باشد.
«فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل ساعاتی پیش از بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران خبر داد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان این اقدام را «غیرقانونی» و «مردود» دانسته است. او تاکید کرده است: «چنین اقداماتی نه تنها با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ در تعارض است، بلکه جایگاه شورای امنیت و اعتبار دیپلماسی چندجانبه را به شدت تضعیف میکند».
