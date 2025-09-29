پرداخت ۵۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به ۲۴ طرح درآمدزای دهیاری‌ها و کمک به خرید ۱۲۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چهل‌وششمین جلسه کمیته ملی وام دهیاری‌ها، پرداخت ۵۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به ۲۴ طرح درآمدزای دهیاری‌ها و کمک به خرید ۱۲۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی به تصویب رسید.

علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اعلام این خبر گفت: در راستای توانمندسازی نهاد دهیاری‌ها، ایجاد منابع درآمد پایدار، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، چهل‌وششمین جلسه کمیته ملی وام دهیاری‌ها امروز با حضور اعضای کمیته ملی وام و نمایندگان پست بانک ایران در محل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، ۲۴ طرح اقتصادی درآمدزای دهیاری‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، کردستان، گلستان و هرمزگان و همچنین ۱۲۷ درخواست وام برای خرید ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی دهیاری‌ها از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، کهگیلویه‌وبویراحمد، کردستان، گلستان و هرمزگان بررسی و تصویب شد.

به گفته معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اجرای این طرح‌ها پیش‌بینی می‌شود ۲۳۶ فرصت شغلی جدید در مناطق روستایی ایجاد شود.

وی در پایان از دهیاری‌های کشور خواست با شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های روستای خود، از این امکان برای رونق اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری نهایت استفاده را ببرند.

منبع: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

