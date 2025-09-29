مصاف موفق‌ترین مربیان سری آ طی دو دهه اخیر با پیروزی الگری مقابل کونته به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در حساس‌ترین دیدار هفته پنجم سری آ ایتالیا، تیم میلان در ورزشگاه سن سیرو میزبان تیم صدرنشین ناپولی بود که موفق شد با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد.

میلان که زیر نظر مکس الگری متحول شده، در نیمه نخست با دو گل سائلماکرز و پولیسیچ برنده به رختکن رفت، اما در دقیقه ۵۷ خطای پنالتی استوپینان باعث شد با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شود و کوین دیبروینه هم پنالتی را تبدیل به گل کرد تا بازی دو بر یک شود. میلان در ۳۰ دقیقه پایانی توانست به خوبی با ۱۰ بازیکن از یک گل برتری خود استفاده کند و سه امتیاز را کسب کند.

با این نتیجه میلان هم مثل ناپولی و رم ۱۲ امتیازی شد و به صدر جدول رسید.

